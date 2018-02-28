Среда, 28 февраля 2018

Африка будет раздергана… Вариант первый: арабский мир отходит под патронаж Англии… Сейчас они поняли, что скорее всего целиком не получится арабский мир, но хотя бы кусок. Они сейчас попытаются с помощью Макрона Францию и юг, Францию, Испанию, Португалию, французскую Западную Африку прибрать к рукам. То, что южнее арабов, зона Сахеля, французская Западная Африка – это безусловно останется у Франции, куда она пойдет – непонятно. Южная часть может пойти с Бразилией, а может рассыпаться под чьим-то контролем… А у нас будет своя зона. Мы – за счет стран СНГ, части Восточной Европы, Турции… Турция и Япония.

Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина

Он (Риббентроп. – Ред.) думает, что фюрер выскажет свои принципиальные соображения о целесообразности обменяться мнениями о сферах интересов в широких чертах между Японией, Италией, СССР и Германией. Они, по словам Риббентропа, продумывали этот вопрос и пришли к заключению, что тому географическому положению, которое занимают наши страны, естественное направление экспансии при умной политике лежит в направлении на юг. Германия имеет свои притязания в Западной и Восточной Африке – в бывших германских колониях, т.е. тоже на юге. Притязания Италии лежат в Северной и Северо-Восточной Африке. Ему кажется, что естественное стремление СССР тоже направлено на юг. Получить выход в океан СССР мог бы тоже на юге.

Беседа председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с министром иностранных дел Германии И. Риббентропом в Берлине 12 ноября 1940 г.