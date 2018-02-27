Вторник, 27 февраля 2018

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своему аккаунту в Твиттере и удалил страницу в Фейсбуке, после того как “Новая газета” опубликовала расследование о его племяннике. Об этом сообщает издание.

В статье “Сынки отечества”, опубликованной в понедельник, “Новая” рассказывала о Романе Рогозине. В 2013 году он вошел в состав совета директоров компании “Фотоэлектронные приборы”, созданной для разработки отечественной матрицы для тепловизоров. Кроме того, он также входил в советы директоров Ульяновского и Тульского патронных заводов и работал заместителем директора группы компаний “Промышленные технологии”, которая производит винтовки “Орсис”.

Издание сообщило, что Роман Рогозин – племянник вице-премьера. Как отмечала “Новая”, Дмитрий Рогозин лоббировал интересы перечисленных компаний, получавших крупные госзаказы. До публикации статьи издание обращалось к вице-премьеру за комментарием, но ответа не получило.

После входа статьи Дмитрий Рогозин написал в Фейсбуке, что у него нет племянника. “Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. Среди моих дальних родственников есть молодой офицер по имени Роман. Может вы его имели в виду? Но он всю свою жизнь служит в Вооруженных Силах, в коммерческих структурах никогда не работал”, – заявил вице-премьер .

Во вторник “Новая” опубликовала скриншоты ряда постов 2010-2011 годов Рогозина в Твиттере, где он называет Романа, в то время служившего офицером в армии, своим племянником. Большая часть постов была удалена после запроса газеты. Издание также привело ряд доказательств того, что член совета директоров оборонных предприятий и бывший офицер Роман Рогозин – одно и то же лицо.

В июне прошлого года в правительстве заявили, что не видят конфликта интересов в назначении Алексея Рогозина, сына вице-премьера, на руководящие посты в Объединенной авиастроительной корпорации и ОАО “Авиационный комплекс имени Ильюшина”. Отмечалось, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов и что оснований для разбирательства нет.

С апреля 2016 года Рогозин-младший был заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства обороны. В марте 2017 года его назначили на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации. В начале мая Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил Алексея Рогозина генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО “Ил”).Сын вице-премьера при этом сохранил за собой должность вице-президента ОАК. Обе структуры контролируются государством и входят в военно-промышленный комплекс, который в правительстве курирует Дмитрий Рогозин.