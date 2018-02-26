Вторник, 27 февраля 2018

Статья

Кокаинов грех

И когда лучших людей ловят с чемоданами, вгоняя в паническое состояние Марию Захарову, они умеют великолепнейшим образом извернуться и сочинить такой пресс-релиз, что любой его читатель должен осознать: более верных друзей, чем в далекой Аргентине, у России никогда не было, нет и не будет.

Илья Мильштейн

26.02.2018

Пара фраз

28.02.2018

Кокаин из кофе

Подозреваемый в организации поставок кокаина Андрей Ковальчук заявил, что наркотик появился в школе посольства России в Буэнос-Айресе в результате провокации, организованной местной полицией и американскими спецслужбами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.

“Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию”, – сказал адвокат.

По словам Жеребенкова, его подзащитный настаивает, что в двенадцати обнаруженных чемоданах находились кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. При этом, утверждает Ковальчук, сами чемоданы были гораздо легче, чем к моменту обнаружения кокаина. Кофе и алкоголь были куплены в июле 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства, отметил адвокат. Белый порошок в конце ноября обнаружил новый завхоз посольства, который решил провести инвентаризацию.

Адвокат заявил, что Ковальчук готов предоставить следствию все доказательства того, что в его чемоданах не было кокаина. “У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет”, – сказал Жеребенков.

Жеребенков отметил, что в ближайшее время решит с подзащитным вопрос о восстановлении сроков на обжалование и попросит Мосгорсуд изменить избранную Ковальчуку меру пресечения в виде заочного ареста. “Сейчас мы готовимся к защите, не исключено, что он появится, так как у него большое желание приехать и установить истину”, – сказал адвокат.

О раскрытии схемы наркотрафика стало известно 22 февраля. В подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов. Аргентинские правоохранительные органы с согласия России заменили наркотик мукой и провели контрольную поставку.

Организатором операции называли Ковальчука, о котором сообщалось, что он бизнесмен, живущий в Гамбурге. 18 января российский суд заочно арестовал его. Ковальчук был объявлен в международный розыск.

Во вторник “Росбалт” со ссылкой на показания арестованных по делу сообщил, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИД России. По словам одного из обвиняемых, в таком качестве он долгое время пребывал в российских посольствах в Германии и Аргентине. Источники издания Republic сообщили, что в посольстве в Буэнос-Айресе Ковальчук не работал, но мог свободно заходить на его территорию и покидать ее. Себя он называл человеком, приближенным к силовым структурам.

В декабре 2017 года в России по этому делу арестовали бывшего бухгалтера посольства Али Абянова, которого объявили владельцем чемоданов, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине были арестованы инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало. На сайте почетного консульства России в городе Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес, они упомянуты соответственно как президент и вице-президент фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos en América Latina, исп. Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Отмечалось также, что Аргентина была не единственной страной, в которой российское посольство использовалось как база наркотрафика. Как писали СМИ, есть подозрения, что по крайней мере с 2013 года наркотики переправлялись дипломатическими самолетами, вылетавшими из Уругвая. В понедельник стало известно, что уругвайская полиция подключилась к расследованию.

В воскресенье в аэропорту Буэнос-Айреса за попытку провезти 3,526 кг кокаина был задержан гражданин России. Кокаин, расфасованный в восемь пакетов, был обнаружен в двойном дне чемоданов, сданных в багаж. Имя задержанного не разглашается. Сообщается лишь, что ему около 50 лет и что он собирался лететь рейсом авиакомпании Lufthansa во Франкфурт.

“Да, после того, как на прошлой неделе стало известно о связанных с посольством России 389 кг кокаина, мы активизировали контроль на всей территории страны”, – отметила во вторник министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич. Аргентинская полиция не исключает, что задержание россиянина может быть связано с инцидентом в посольстве.