Понедельник, 26 февраля 2018

Администрация ИК-8 строгого режима в ямальском городе Лабытнанги, где с осени отбывал 20-летний срок крымский узник Олег Сенцов, утверждает, что сейчас политзека в колонии нет. Об этом сообщает “Росузник”.

25 февраля активисты этого объединения направили Сенцову через сервис “ФСИН-письмо” очередные несколько писем от сочувствующих. Однако во вторник сервис, сославшись на ИК-8, уведомил активистов, что “получатель не содержится в данном учреждении”.

Где находится политзек, фсиновцы не уточнили.

“Может, в больницу отправили, как Сашу Кольченко (другого крымского узника, содержащегося в ИК-6 в Копейске под Челябинском. – Ред.)? – предположила челябинская правозащитница Татьяна Щур. – Его после поздравительной телеграммы министра иностранных дел Украины на две недели положили в больницу, якобы по запросу о здоровье от украинского МИДа”.

“Может, но поиски пока не прекращаем, завтра все будет яснее”, – ответила двоюродная сестра Сенцова Наталья Кочнева (Каплан).

14 февраля политзек еще находился в ИК-8. В тот день он позвонил из колонии Кочневой. “По-прежнему отказывается от свиданий, – сообщала она. – Сказал: “Я жду другого”. Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными. Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается”.

О прибытии Сенцова в Лабытнанги стало известно в середине октября 2017 года. До этого политзек около полутора лет провел в ИК-1 в Якутске. 13 ноября адвокат крымского узника Дмитрий Динзе, посетив своего клиента на новом месте, сообщил, что здоровье 41-летнего Сенцова ухудшилось. Климат Ямала, пояснил адвокат, для политзека непривычно влажный. Кроме того, на этапе из-за пребывания в неотапливаемых автозаках у Сенцова обострился ревматизм, а также появились проблемы с сердцем. Наконец, политзек сильно похудел. “В Якутии и сейчас – это два разных человека”, – заметил Динзе.

5 февраля в посольство России в Париже была передана петиция об освобождении Сенцова. Под обращением, которое инициировал философ Мишель Ельчанинов, подписались свыше 3500 человек, в том числе десятки интеллектуалов из Франции и других европейских стран. Они призвали Владимира Путина освободить Сенцова до президентских выборов в России.

Днем 27-го числа бывшая участница Pussy Riot Мария Алехина провела в аннексированном Симферополе пикет за освобождение Сенцова.