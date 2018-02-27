Вторник, 27 февраля 2018

Против активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова, задержанного вместе с Алексеем Навальным на акции “забастовки избирателей” 28 января, открыто дело о нападении на двух полицейских. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на функционерку “Открытой России” Полину Немировскую.

Салтыкову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, при задержании активиста 28 января от его ударов один из силовиков получил “кровоподтек в области правого бедра”, а другой – “кровоподтек и ссадины на правой лопатке”. Как утверждается, они испытали физическую боль. Также в деле говорится, что активист причинил им моральный вред.

Одним из “потерпевших” по делу признан замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному округу Москвы Александр Махонин.

Активист задержан до суда об аресте. Слушания пройдут 28 февраля в Хамовническом райсуде Москвы; начало заседания в 14:00.

Защищают Салтыкова адвокаты Сергей Бадамшин из “Открытой России” и Вероника Полякова из Фонда борьбы с коррупцией.

Активиста забрали в следственное ведомство из спецприемника, где он отбывал 30-суточный арест за участие в “забастовке избирателей”. За Салтыковым приехали за два часа до его освобождения.

На акции 28 января Салтыков сопровождал Навального. Когда Навального стали задерживать на Тверской, активист попытался помешать силовикам и был схвачен вместе с политиком. После задержания Салтыков был избит.

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Вечером стало известно, что в отношении избитого активиста начата доследственная проверка. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. На другой день судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев отправил Салтыкова под арест.

На слушаниях адвокаты активиста настаивали на вызове в суд полицейских, в том числе Махонина, который теперь объявлен “потерпевшим” по уголовному делу. Однако Стеклиев в этом отказал.

В рамках доследственной проверки Салтыкова как минимум дважды пытались опросить: первый раз еще в “Якиманке”, второй – уже в спецприемнике. Однако активист оба раза отказался от дачи пояснений, сославшись на статью 51 Конституции.

6 февраля на опросе в СКР побывал Навальный, в отношении которого также начали проверку. “Потерпевший” полицейский в своем рапорте утверждал, будто политик при задержании ударил его ногой. Об итогах этой проверки не сообщалось.