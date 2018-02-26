Понедельник, 26 февраля 2018

Здоровье украинского солдата Александра Шумкова, похищенного в своей стране в августе прошлого года и заключенного в СИЗО-1 в Брянске по делу об экстремизме, ухудшилось. Об этом в понедельник сообщила группа поддержки политзека со ссылкой на его адвоката Фарита Муртазина.

28-летний Шумков страдает сильными головными болями, рассказал адвокат. Ему выдают лекарства, однако на медицинское обследование не направляют.

Шумков – уроженец Одессы. Получил высшее юридическое образование. С подросткового возраста участвовал в националистическом движении. Был активистом Евромайдана. В 2014-2015 годах – один из охранников тогдашнего лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша. Затем поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил на базе в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне.

17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября Лариса Шумкова, мать солдата, сыну получила из брянского главка СКР письмо о том, что ее вменена часть 2 статьи 282.2 российского УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 2 до 6 лет колонии.

Письмо подписал следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел старший лейтенант юстиции Сергей Гуторов. Он же участвовал в фабрикации схожего дела против политэмигранта Дениса Бахолдина.

При этом датой задержания Шумкова в письме названо 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло три недели.

В начале ноября Лариса Шумкова рассказала “Фактам.Ua” о свидании с сыном в брянском СИЗО. Политзек сообщил, что, когда он поздно вечером 17 августа шел по улице, на него набросились несколько мужчин и затолкали в машину. Там ему ввели снотворное. “Очнулся в России в изоляторе временного содержания, – передавало издание слова матери солдата. – Его допрашивали. Перевозили в следующий изолятор и продолжали допросы. В каких российских городах это было, он не знает”.

Ранее сообщалось, что машина, на которой везли похищенного солдата, пересекла российскую границу в ночь на 24 августа.

Пыткам и избиениям Шумкова не подвергали.

После официального задержания в Брянске солдату назначили защитника Иванцову. Она убеждала политзека сотрудничать со следствием, но тот наотрез отказался.

В дальнейшем в дело вступил независимый адвокат Муртазин, которого семье Шумкова порекомендовала координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак.

В нынешнем году новых свиданий с политзеком родным не предоставляли.

5 февраля Советский райсуд Брянска продлил Шумкову арест еще на два месяца – до 6 апреля. На слушаниях политзек заявил ходатайство о предоставлении переводчика с украинского. Тогда конвоиры начали угрожать Шумкову, что будут держать его на морозе. Тем не менее судья, имя которого группа поддержки не уточнила, ходатайство удовлетворил. Однако предоставленный переводчик оказался некомпетентным и должный уровень перевода обеспечить не сумел.

21-го числа судья Брянского облсуда Алексей Опарин подтвердил продление ареста солдату. “Саша, как всегда, держался стойко”, – сообщила сестра политзека Людмила Шумкова.