Понедельник, 26 февраля 2018

Соорганизатор “секс-тренингов” Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), на днях заключенная в тюрьму в Таиланде, пообещала за выкуп из тюрьмы сообщить об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем Инстаграме.

“Я готова вам рассказать все эти недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их в аудио, видео – касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США, – заявила Рыбка. – Я знаю очень много. Я жду ваших предложений”.

Россиянка отметила, что готова предоставить информацию гражданам любой страны, будь то США, государство Европы или какое-либо иное.

Сотрудница эскорт-сервиса Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), на днях заключенная в тюрьму в Таиланде, пообещала за выкуп из тюрьмы сообщить об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. https://t.co/3tz3XsnByd pic.twitter.com/b7nYkrDGqV

— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 февраля 2018 г.

Рыбка была задержана на острове Ко-Ланта, когда проводила финальное занятие 10-дневного “секс-семинара”. Одновременно задержали “тренера” Рыбки Александра Кириллова (Алекса Лесли), проводившего такой же “семинар” в курортном городе Паттайя. Всего в полицию попали 43 участника “тренингов” из России. 10 из них отправили в тюрьму, обвинив в различных нарушениях миграционного законодательства. Этим 10 задержанным грозят штраф и депортация.

В начале месяца Рыбка оказалась в центре скандала после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма-расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски. Расследование основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал в Усть-Лабинский райсуд Кубани иск к Рыбке, обвинив ее в разглашении информации о частной жизни. 1 марта должно пройти предварительное заседание по делу.