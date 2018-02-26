Понедельник, 26 февраля 2018

Андрей Ковальчук, предполагаемый организатор трафика кокаина через российское посольство в Буэнос-Айресе, был сотрудником департамента безопасности МИД России. Об этом сообщает “Росбалт”, ссылаясь на некий источник, знакомый с показаниями арестованных по делу.

В качестве сотрудника департамента безопасности, утверждает один из обвиняемых, Ковальчук долгое время пребывал в посольствах России в Германии и Аргентине.

Один из свидетелей по делу, передает агентство, также заявил в своих показаниях, что Ковальчук работал в “системе МИД РФ”.

Ранее во вторник Republic со ссылкой на ряд неназванных источников передавала схожую информацию. Как утверждалось, в посольстве Ковальчук не работал, но мог свободно заходить на его территорию и покидать ее; себя он называл человеком, приближенным к силовым структурам.

О раскрытии схемы наркотрафика стало известно 22 февраля. Как сообщалось, в подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов.

В декабре 2017 года в России по этому делу арестовали бывшего бухгалтера посольства Али Абянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине были арестованы инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало. На сайте почетного консульства России в городе Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес, они упомянуты соответственно как президент и вице-президент фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos en América Latina, исп. Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Ковальчук, о котором ранее сообщалось, что он бизнесмен, живущий в Гамбурге, был заочно арестован российским судом 18 января. Он объявлен в международный розыск.

Отмечалось, что Аргентина была не единственной страной, в которой российское посольство использовалось как база наркотрафика. Как писали СМИ, есть подозрения, что по крайней мере с 2013 года наркотики переправлялись дипломатическими самолетами, вылетавшими из Уругвая. В понедельник стало известно, что уругвайская полиция подключилась к расследованию.

Также СМИ выяснили, что Ил-96, с которого изъяли муку (которой к моменту операции аргентинская жандармерия подменила кокаин), имеет бортовой номер 96023. Самолет с таким номером с августа 2016 года принадлежит специальному летному отряду “Россия”, который занимается перевозкой высших государственных чиновников, включая Владимира Путина.

Управление делами президента в понедельник опровергло эту информацию, заявив, что фото, помещенное в качестве доказательств, сфальсифицировано.

Однако жандармерия Аргентины в ответ на запрос РБК подтвердила подлинность снимка. “Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия”, – отметили правоохранители.