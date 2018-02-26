Понедельник, 26 февраля 2018

Банкира Игоря Путина, двоюродного брата Владимира Путина, подозревают в отмывании крупных сумм денег через эстонское отделение Danske Bank – крупнейшего банка Дании. Об этом сообщает Berlingske со ссылкой на несколько источников, в том числе в самом банке.

Такие же подозрения высказываются в адрес лиц, связанных с руководством ФСБ. Имена этих лиц, однако, в публикации не приводятся.

Отчет о возможных незаконных махинациях сотрудник, выступивший одним из информаторов Berlingske, направил в головной офис Danske Bank еще 27 декабря 2013 года. Однако в СМИ эта информация до сих пор не публиковалась.

Как утверждалось в отчете, в 2013 году ряд лиц через не вызывающие доверия компании завел в эстонском отделении банка счета, через которые проводил “подозрительные платежи”. Позволяя такие операции, предупреждал автор, руководство Danske Bank может быть обвинено в соучастии в преступлениях, равно как и в нарушении этики. Сотрудник также отметил, что служба эстонского отделения банка, ответственная за противодействие отмыванию денег, фактически не функционирует.

Летом 2013-го, говорилось в отчете, эстонское отделение обнаружило, что зарегистрированная в Великобритании фирма Lantana Trade LLP представила британским властям сфальсифицированную финансовую отчетность. В частности, компания предельно занизила объемы оборота, как если бы она фактически не вела никакой деятельности. Между тем через счета фирмы ежедневно проходили солидные суммы. Информации о бенефициарах компании у банка не было.

Служащие начали расследовать деятельность Lantana Trade LLP и примерно 20 ассоциированных с нею фирм, которые переводили друг другу крупные суммы со счетов в эстонском отделении. Тогда и выяснилось, что за компаниями стоят Игорь Путин и ФСБ.

Отмечалось также, что ранее бенефициары этих фирм имели счета в нескольких российских банках, которые за некоторое время до этого закрылись.

Тогда же, в 2013-м, некий российский партнер предостерег эстонское отделение Danske Bank от сотрудничества с любыми фирмами или частными лицами, ранее являвшимися клиентами Промсбербанка.

Между тем позже в том же году выяснилось, что между фирмами, ассоциированными с Lantana Trade LLP, и топ-менеджерами Промсбербанка имеются несомненные связи.

Тогда эстонское отделение Danske Bank немедленно связалось с российскими представителями Lantana Trade LLP, чтобы уточнить личности ее владельцев. Однако встреча, прошедшая в Москве, результата не дала. Один из менеджеров банка, как утверждается, после переговоров был в шоке.

Вскоре с руководством эстонского отделения связались неизвестные, говорившие на русском. Не представившись, они начали угрожать менеджерам. В публикации приводятся фразы “Ваш банк теперь пойдет ко дну” и “Вы действительно считаете, что можете вечерами идти домой без опаски?”

Несколько позже эстонское отделение приняло решение закрыть счета Lantana Trade LLP и связанных с нею фирм. Вскоре все эти фирмы были ликвидированы.