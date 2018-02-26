Понедельник, 26 февраля 2018

Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорил активиста “Другой России” Игоря Щуку к году исправработ за неудавшуюся атаку на памятник Борису Ельцину, предпринятую в ноябре прошлого года. Об этом сообщает “Росбалт”.

В публикации агентства говорится, что приговор вынес не мировой судья, а районный суд. Однако дела по статье 214 УК (вандализм) подсудны именно мировым судьям. Кроме того, дело Щуки уже поступало в Верх-Исетский райсуд, однако 18 декабря судья Вера Попова передала дело по подсудности – то есть, как можно заключить, мировому судье. В каком именно участке рассматривалось дело, в известных “Граням” публикациях не уточняется.

В обвинительном заключении 30-летнему Щуке вменялась часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 214 кодекса (покушение на вандализм по мотивам политической ненависти). Однако часть 2 статьи 214 не предусматривает такого наказания, как исправработы. Исходя из этого можно предположить, что судья изменил обвинение Щуке на часть 1 этой же статьи, исключив квалифицирующий признак “по мотивам политической ненависти”. При этом из обвинения, очевидно, исключили и статью 30: за покушение Щука не мог получить больше 9 месяцев исправработ.

Атака на памятник Ельцину, установленный у Ельцин-центра, была совершена ранним утром 7 ноября, в день 100-летия Октябрьского переворота. Щука с расстояния 10 метров метнул в монумент коктейль Молотова. Затем он попытался убежать от охранников, но был задержан и далее передан прибывшей полиции.

Сам памятник не пострадал. Следы возгорания остались только на постаменте.

В городском ОП-9 на Щуку возбудили дело. Дознаватель обратилась в Верх-Исетский райсуд с ходатайством об отправке другоросса в СИЗО, однако судья 8 ноября ходатайство отклонил, поскольку УПК не предусматривает ареста по делам о преступлениях небольшой тяжести.

Тем не менее освобожден Щука не был. В ОП-9 на него оформили протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России): другоросс является гражданином Белоруссии. На другой день судья Верх-Исетского горсуда Николай Коблов оштрафовал Щуку на 2 тысячи рублей и постановил выдворить его из страны. После этого оппозиционера отправили в спецприемник для иностранцев.

Однако 28 ноября Свердловский облсуд отменил решение о выдворении Щуки: другоросс представил свидетельство о временной регистрации в Москве. На выходе из спецприемника Щуку вновь задержали полицейские – они сослались на то, что ему “некуда пойти”. Тем не менее в ОП-9 дознаватель взяла у другоросса обязательство о явке, после чего отпустила.

В сентябре 2009 года Щука вместе с коллегой по НБП Татьяной Харламовой был осужден в Хабаровске к 10 месяцам колонии за проведенную в этом городе годом раньше акцию прямого действия против передачи Китаю трех российских островов на Амуре. Нацболов объявили виновными по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Весной 2014-го Щука участвовал в захвате Крыма, а далее отправился в Донбасс. В мае того же года другоросс, живший тогда в пгт Беленькое, пригороде Краматорска, называл себя в интервью “Радыё Свабода” полевым командиром и утверждал, что имеет в подчинении вооруженных боевиков. Среди прочего Щука заявлял: “Мы (другороссы. – Ред.) поехали в Симферополь и помогали там так называемым вежливым людям. Потом поехали в Донецк, там штурмовали ОГА, СБУ. После того как там какое-то правительство сформировалось, мы поехали в Краматорск”.

При этом в “Другой России” утверждали, будто Щука в Донбассе “в качестве блогера освещал события”.

Осенью 2014 года стало известно, что против Щуки в Белоруссии открыто дело за его участие в войне на Украине.