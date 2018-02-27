Вторник, 27 февраля 2018

У спецслужб США есть твердые доказательства того, что сайты и системы регистрации голосования в семи штатах “были вскрыты” действовавшими при поддержке России хакерами во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ряд чиновников.

Атаке подверглись избирательные системы Аляски, Аризоны, Калифорнии, Флориды, Иллинойса, Техаса и Висконсина, рассказали телеканалу три высокопоставленных сотрудника разведки. По их словам, системы были вскрыты различными способами и с различными результатами – от входа на сайты штатов до проникновения в действующие системы системы регистрации избирателей.

При этом все источники подтвердили, что атака не имела реальных последствий. Ни один голос не был изменен, ни один из избирателей не был удален из списков.

Летом 2016 года в Иллинойсе специалисты штата самостоятельно обнаружили признаки проникновения в систему и сообщили об этом в Министерство национальной безопасности США. Однако в остальных шести штатах, основываясь на своих собственных киберрасследованиях, утверждают, что их системы не были вскрыты.

При этом в ходе избирательной кампании спецслужбы предупреждали власти штатов о попытках атак на избирательные системы, но не сообщали, что угроза исходит от России. Попытки атак были зафиксированы еще в 17 штатах, но их системы остались в неприкосновенности.

В июне прошлого года бывший глава Министерства национальной безопасности Джен Джонсон в письменных показаниях Конгрессу заявил, что хакерские атаки на избирательную систему США проводились по прямому указанию российского президента Владимира Путина. “В 2016 году российское правительство по приказу Владимира Путина организовало атаки на нашу нацию с целью повлиять на наши выборы – легко и просто. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса – что мы делаем, чтобы защитить американский народ и демократию от подобных вещей в будущем?”, – говорилось в показаниях экс-министра.

В сентябре Министерство национальной безопасности впервые официально подтвердило факт атак на избирательные системы. Сообщалось, что атаки велись на компьютеры избирательных комиссий в 21 штате. Ведомство не называло источник этих атак. Однако избирательная комиссия Висконсина сообщила, что за нападением стоят “российские правительственные компьютерные деятели”. Представители еще двух штатов, подвергшихся атаке, также заявили, что следы ведут в Россию.

В ведомстве отмечали, что в большинстве случаев хакерам не удалось получить доступ к компьютерам избирательных комиссий. Однако в нескольких штатах они смогли взломать компьютерные сети, хотя и не не добрались до систем, занимающихся регистрацией избирателей и подсчетом голосов.