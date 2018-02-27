Вторник, 27 февраля 2018

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Все в белом

Просто после Крыма искусство дипломатии в РФ перестало быть средством переубеждения оппонентов или отстаивания неких, прости господи, ценностей. И если бы даже чемоданы с наркотой в самолете Патрушева для государственных нужд выдумали враги, то уже не нашлось бы друзей, способных сочувственно наблюдать и поддерживать наши дипломатические демарши.

Илья Мильштейн

28.02.2018

В аэропорту Буэнос-Айреса за попытку провезти 3,526 кг кокаина задержан гражданин России. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич на своей ФБ-странице.

Кокаин, расфасованный в восемь пакетов, был обнаружен в двойном дне чемоданов, которые мужчина сдал в багаж.

“Да, после того, как на прошлой неделе стало известно о связанных с посольством России 389 кг кокаина, мы активизировали контроль на всей территории страны”, – отметила Булрич.

Аргентинская полиция не исключает, что этот случай может быть связан с наркотиками, обнаруженными в школе при российском посольстве, сообщает издание Сlarin.

Арест был произведен в воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас. Имя задержанного не разглашается. Сообщается лишь, что ему около 50 лет и что он собирался лететь рейсом авиакомпании Lufthansa во Франкфурт.

О раскрытии схемы наркотрафика стало известно 22 февраля. В подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов.

В декабре 2017 года в России по этому делу арестовали бывшего бухгалтера посольства Али Абянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине были арестованы инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало. На сайте почетного консульства России в городе Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес, они упомянуты соответственно как президент и вице-президент фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos en América Latina, исп. Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Организатором операции был Андрей Ковальчук, о котором сообщалось, что он бизнесмен, живущий в Гамбурге. 18 января российский суд заочно арестовал его. Ковальчук был объявлен в международный розыск.

Во вторник “Росбалт” со ссылкой на показания арестованных по делу сообщил, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИД России. По словам одного из обвиняемых, в таком качестве он долгое время пребывал в российских посольствах в Германии и Аргентине. Источники издания Republic сообщили, что в посольстве в Буэнос-Айресе Ковальчук не работал, но мог свободно заходить на его территорию и покидать ее. Себя он называл человеком, приближенным к силовым структурам.

Отмечалось также, что Аргентина была не единственной страной, в которой российское посольство использовалось как база наркотрафика. Как писали СМИ, есть подозрения, что по крайней мере с 2013 года наркотики переправлялись дипломатическими самолетами, вылетавшими из Уругвая. В понедельник стало известно, что уругвайская полиция подключилась к расследованию.

Также СМИ выяснили, что Ил-96, с которого изъяли муку (которой к моменту операции аргентинская жандармерия подменила кокаин), имеет бортовой номер 96023. Самолет с таким номером с августа 2016 года принадлежит специальному летному отряду “Россия”, который занимается перевозкой высших государственных чиновников, включая Владимира Путина.

Управление делами президента в понедельник отрицало эту информацию, заявив, что фото, помещенное в качестве доказательств, сфальсифицировано. Однако жандармерия Аргентины в ответ на запрос РБК подтвердил подлинность снимка. “Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия”, – отметили правоохранители.