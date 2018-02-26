Понедельник, 26 февраля 2018

Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в доме которого во вторник проводились обыски, мог бежать из России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется”, – сказал источник.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным следствия, Казибеков участвовал в завышении цен при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил источник агентства. По его словам, министр действовал в сговоре с бывшим главой правительства республики, Абдусамадом Гамидовым, арестованным в начале февраля.

Казибеков был назначен на пост министра летом 2015 года. До этого он был депутатом Народного собрания Дагестана, а также учредителем строительной компании ЗАО “Атом” и председателем совета директоров саморегулируемой организации “Строительное региональное объединение”. Последние две должности Казибеков скрыл при назначении, но требование прокуратуры уволить чиновника не было выполнено.

В июле прошлого года Казибекова похитили и требовали за него выкуп в 100 миллионов рублей. При передаче денег похитители были задержаны. Местные издания связывали похищение с конфликтом на строительном рынке Дагестана, а также не исключали, что похищение было инсценировано, а сам чиновник якобы задолжал крупную сумму похитителям.

5 февраля в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР. На следующий день судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля всех четверых дагестанских чиновников. Обвиняемые отказались признать свою вину.

В день задержания чиновников врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Премьером республики был утвержден Артем Здунов, до этого занимавший должность министра экономики Татарии.

Практически во всех ведомствах Дагестана прошли выемки документов в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. Следственные действия вели представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан в январе с целью декриминализации властей региона. В выемках участвовали сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД.

10 февраля генпрокурор Юрий Чайка приехал в Махачкалу на подведение итогов работы комиссии. За время работы она обнаружила более 2,4 тысячи нарушений закона. Было возбуждено 71 уголовное и 433 административных дела.