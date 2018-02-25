Воскресенье, 25 февраля 2018

Никто не ждет, что президент Владимир Путин будет участвовать в теледебатах кандидатов на его место. Он этого никогда не делал. И не потому, что не хочет. А потому что предметного разговора ждать не приходится. Нет сейчас ни одного оппонента, который предложил бы дискуссию в конструктивном ключе. Без истерики, взаимных нападок, без деструктива. Стоит президенту начать обстоятельно, с цифрами (как он обычно делает это на экономических форумах) отвечать на вопросы, дебаты потеряют всякий смысл. Путин и современная политическая борьба не имеют ничего общего.

Андрей Добров, телеведущий

Но кому я, к черту, попутчик!

Ни души

не шагает

рядом…

Мне скучно

Здесь

Одному впереди,

поэту

не надо многого, -

пусть

только

время

скорей родит

такого, как я,

быстроногого.

Владимир Маяковский. “Город”