Воскресенье, 25 февраля 2018

Роскомнадзор прекратил блокировку сайта лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает Rambler News Service.

Как пояснили в ведомстве, решение принято “в связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда”.

Поводом к блокировке сайта стала публикация Навальным 7 февраля фильма-расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании проститутки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Расследование, подготовленное Фондом борьбы с коррупцией, основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал в Усть-Лабинский райсуд Кубани иск к Рыбке. На предварительном заседании и было вынесено решение о блокировке сайта Навального как обеспечительной мере по иску.

15 февраля российские провайдеры начали блокировку ресурса. IT-специалисты штаба Навального приняли контрмеры, благодаря которым у части российских пользователей сайт открывается без анонимайзеров и других средств обхода цензуры.

Несмотря на это, 22 февраля Навальный объявил, что расследование с сайта удалено. Политик пояснил такой шаг тем, что фильм смотрят в основном на YouTube, поэтому на сайте достаточно оставить лишь ссылку на публикацию, помещенную на этом видеохостинге.