Воскресенье, 25 февраля 2018

Калининский райсуд Петербурга арестовал гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева на срок до 21 апреля по делу о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Ходжаев подозревается по статье 205.3 УК (обучение терроризму), предусматривающей срок от 15 лет до пожизненного. Что именно вменяют иностранцу, в публикации не говорится.

В четверг, 22 февраля, прокремлевские информагентства со ссылкой на ФСБ объявили о задержании в Петербурге некоего приезжего из Средней Азии, который якобы планировал теракты “на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан”. Имя задержанного СМИ не раскрывали – как утверждалось, “в интересах следствия”.

При этом на сайте самой спецслужбы публикации о задержании не появилось.

В последние месяцы ФСБ неоднократно объявляла о предотвращении терактов в Петербурге. Так, в середине декабря прошлого года сообщалось о задержании семерых человек, якобы готовивших взрыв в Казанском соборе.

Известно об аресте пятерых из семи задержанных. Терроризм вменяют только двоим: 18-летнему Евгению Ефимову и 23-летнему уроженцу Казахстана и гражданину России Антону Кобцу. Между тем приезжему из Ингушетии Алисхану Эсмурзиеву и уроженцу Дагестана Шамилю Омаргаджиеву инкриминировали незаконный оборот оружия, а гражданину Таджикистана Фирузу Калавурову – незаконный оборот взрывчатки. Дела против них ФСБ передала в полицию. О судьбе еще двух задержанных сведений нет; неизвестны даже их имена. Не исключалось, что их вовсе не стали привлекать по делу и отпустили.

Ефимов и Кобец дали признательные показания. Трое других вину не признают. Эсмурзиева после задержания избивали и пытали током из электрошокера.