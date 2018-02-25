Воскресенье, 25 февраля 2018

Судья Смольнинского райсуда Петербурга Екатерина Мезенцева арестовала активиста “Весны” Артема Гончаренко на 25 суток за перформанс, проведенный им в собственной квартире. Об этом сообщает “Медиазона”.

Гончаренко объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

На ознакомление с делом судья Мезенцева дала активисту и защищавшей его юристу “Открытой России” Анастасии Бураковой лишь 15 минут. Все ходатайства защитника Мезенцева отклонила.

28 января, перед акцией в рамках “забастовки избирателей”, оперативники ЦПЭ пытались проникнуть в квартиру Гончаренко. Тот заперся и в одном из окон установил огромную игрушечную утку, поместив рядом плакат “Полиция ждет нас”, а из другого окна выглянул сам с флагом своего движения.

25 февраля Гончаренко и его товарища по “Весне” Ярослава Путрова задержали на выходе из дома, когда они направлялись на митинг памяти Бориса Немцова. Обоих доставили в ОП-76. У Путрова незаконно взяли отпечатки пальцев; также его вынудили сфотографироваться и расспрашивали о “Весне”. Затем он был освобожден без оформления протокола.

Между тем на Гончаренко завели административное дело за перформанс 28 января. До суда активист оставался в полиции.