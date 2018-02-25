Воскресенье, 25 февраля 2018

Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы по запросу Минюста начала проверку независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ. Об этом сообщает “Медиазона”.

Прокурор – старший советник юстиции Николай Батищев – прислал в организацию требование предоставить ее устав и ряд иных документов, в том числе протоколы учредительного собрания самого профсоюза и его первичных структур в Коми и Саратовской области.

Профсоюз журналистов и работников СМИ был образован 20 марта 2016 года по инициативе журналистов “Медиазоны”. Непосредственным поводом к учреждению организации стало нападение кадыровцев на группу журналистов и правозащитников, совершенное 9 марта того же года в Ингушетии. Своими целями организация назвала представление и защиту как социально-экономических и трудовых прав работников СМИ, так и их права на профессиональную деятельность.

В середине ноября 2017-го профсоюз получил регистрацию Минюста. За два года членами организации стали более 350 человек.

Профсоюз выступал в поддержку журналиста РБК Александра Соколова, арестованного и позже осужденного по “делу Армии воли народа”, и сотрудника “Новой газеты” Али Феруза, политэмигранта из Узбекистана.

30-го числа прошлого месяца сопредседатель организации, журналист “Медиазоны” Павел Никулин провел у здания ФСБ на Лубянке одиночный пикет в связи инцидентом 27 января в Петербурге, когда журналистов Сашу Богино и Давида Френкеля не допустили на слушания об аресте фигуранта дела “Сети” Игоря Шишкина, задержали и оштрафовали. На другой день спецслужба провела у Никулина обыск, а также допросила его по делу об обучении терроризму (статья 205.3 УК; срок от 15 лет до пожизненного). Журналист проходит по делу свидетелем. В тот же вечер профсоюз провел у ФСБ новые пикеты – теперь уже в поддержку Никулина.