Воскресенье, 25 февраля 2018

Судья Дальневосточного окружного военного суда Андрей Вахненко приговорил к срокам от 5,5 до 12 лет лишения свободы четверых фигурантов дела о хищениях на космодроме Восточный, сообщается на сайте СКР.

Бывший директор ФГУП “Дальспецстрой” Юрий Хризман получил 12 лет колонии, его сын Михаил – 5,5 лет, экс-главбух “Дальспецстроя” Владимир Ашихмин – 7 лет, бывший спикер Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов – 6 лет.

Хризман-старший признан виновным по одному эпизоду по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по части 4 статьи 160 (растрата организованной группой либо в особо крупном размере) УК. Михаила Хризмана и Чудова суд счел виновными только по 160-й статье, Ашихмина – только по 285-й.

По версии следствия, Юрий Хризман и Ашихмин в 2011-2013 годах потратили авансы, полученные “Дальспецстроем” по 11 госконтрактам, на цели, не относящиеся к строительству объектов космодрома Восточный. В результате государству был нанесен ущерб в 5,2 миллиардов рублей.

Также, утверждало обвинение, бывший директор “Дальспецстроя”, его сын и Чудов похитили у предприятия 105,9 миллиардов рублей, потратив эти деньги на закупки стройматериалов и автомобильных шин по завышенным ценам через подконтрольные им компании.

Юрий Хризман и его сын, Ашихмин и Чудов находились под следствием с осени 2014 года. В суде их дело слушалось с апреля 2016-го.