Воскресенье, 25 февраля 2018

В администрации президента обсуждается подготовка нового пакета указов, аналогичных “майским указам” 2012 года, которые Владимир Путин подписал в первый день своего нынешнего срока в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

Песков, однако, заметил, что окончательное решение, в какой форме зафиксировать задачи, которые будут поставлены чиновникам, – в виде указов или в каком-либо ином, – остается за Путиным.

Ранее в понедельник о подготовке новых майских указов издание писало, ссылаясь на неофициальные источники. Как утверждалось, точное содержание указов пока не известно – сейчас идет сбор предложений от министерств, проводимые в рамках подготовки послания Путина Федеральному собранию, с которым он должен выступить 1 марта.

По некоторым данным, говорилось в публикации, в указах будут поставлены задачи, касающиеся социальной сферы. Также не исключено, что в Кремле одобрят инициативу Минкульта, выступившего с идеей постройки культурных объектов в регионах.

К подготовке указов, возможно, привлечен помощник Путина Андрей Белоусов. Он участвует в совещаниях у главы государства, на которых обсуждается экономическая программа нового срока Путина. Помимо Белоусова в этих совещаниях принимают участие руководитель АП Антон Вайно, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель совета Центра стратегических разработок, бывший вице-премьер Алексей Кудрин.

Как утверждается, центральным пунктом экономической программы Путина станет борьба с бедностью.

В “майских указах” 2012 года содержалось 218 поручений со сроками исполнения вплоть до 2020-го. В мае 2017-го правительство в ежегодном отчете заявляло, что из 218 поручений выполнено 165, то есть почти 76 процентов. В декабре сам Путин на большой пресс-конференции заявил, что исполнено 93-94 процента поручений.

Между тем в июле 2014 года ОНФ критиковал исполнение правительством “майских указов”. Функционеры утверждали, что из 67 поручений, выполнение которых было проанализировано, “реально исполнены” лишь 10.

В марте 2015-го Песков не исключал, что “майские указы” могут скорректировать в связи с “реализацией антикризисного плана, экономической конъюнктурой”. В то же время он заверял, что “стратегическое выполнение “майских указов”, конечно же, не подвергается сомнению”.