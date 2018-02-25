Воскресенье, 25 февраля 2018

Мировой судья 321-го участка Подмосковья в Люберцах Александр Абрамов оштрафовал председателя “Открытой России” Александра Соловьева на 10 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности “нежелательной” организации). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

“В качестве чуть ли не отягчающих обстоятельств и дополнительного подтверждения вины мне еще вменили “одобрительные высказывания о деятельности Навального” и работу помощником “небезызвестного депутата (Дмитрия) Гудкова”, – написал Соловьев. – В качестве доказательства связи движения с Британией судья пояснил: дескать, у вас интервью Би-Би-Си брали, а Би-Би-Си просто так интервью брать не будет”.

“Хорошо хоть интервью “Аль-джазире” не стали вспоминать”, – заключил политик.

На деле в список “нежелательных” организаций Генпрокуратура включила две британские структуры с названием “Открытая Россия” – к одноименному российскому движению, подчеркивали чиновники ведомства, у них претензий нет. Несмотря на это, начиная с июня прошлого года в разных регионах России по статье 20.33 КоАП оштрафовали уже целый ряд как функционеров, так и рядовых членов движения.

Сайт “Открытой России” в декабре 2017-го был заблокирован.