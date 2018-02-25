Воскресенье, 25 февраля 2018

Трех граждан, причастных к поставкам кокаина в Европу через российское посольство в Аргентине, арестовали еще в декабре 2017 года. Об этом сообщает Republic со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Владимире Калмыкове, Иштимире Худжамове и Али Абянове (последние двое ранее фигурировали в переводных публикациях как соответственно Хуздамов и Абыянов). Их задержали около 5 утра 13 декабря и на другой день арестовали. В начале февраля, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу Тверского райсуда Москвы, аресты всем троим продлили: Абянову до 12 апреля, Калмыкову и Худжамову – до 13-го.

Дело, возбужденное 15 ноября 2017 года, находится в производстве 3-го отдела управления по расследованию организованной преступности следственного департамента МВД. По информации Republic, оно квалифицировано по части 5 статьи 228.1 (незаконная пересылка наркотиков в особо крупном размере) и пункту “б” части 4 статьи 229.1 УК (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Каждая из этих норм предусматривает срок от 15 лет до пожизненного.

Между тем Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тверского райсуда пишет, что обе названные статьи вменены арестованным через часть 3 статьи 30 кодекса (покушение на преступление). В таком случае им не могут назначить больше 15 лет колонии по каждому из обвинений.

Калмыков, по утверждению его адвоката, “оказывает помощь следствию, дает правдивые, последовательные показания”.

Сообщается также о заочном аресте четвертого фигуранта дела – Андрея Ковальчука. Соответствующее постановление было вынесено 18 января. Ковальчук объявлен в международный розыск. Republic называет этого фигуранта бизнесменом из Германии; между тем Интерфакс со ссылкой на другие СМИ передает, что он был техническим сотрудником посольства России в Буэнос-Айресе.

Позже в понедельник появилась информация о том, что по делу возможны новые задержания. В решении об аресте Худжамова, пояснил Интерфакс, говорится, что “не все соучастники установлены”.

Ранее аргентинская газета Clarín писала, что к наркотрафику может быть причастен некто Олег Воробьев. Именно так зовут первого секретаря российского посольства в Буэнос-Айресе.

Вечером в понедельник РБК отметил, что Ил-96, с которого изъяли наркотики, имеет бортовой номер 96023. Самолет с таким номером с августа 2016 года принадлежит специальному летному отряду “Россия”, который занимается перевозкой высших государственных чиновников, включая Владимира Путина.

Между тем The Bell опубликовал перевод прослушки телефонных переговоров фигурантов, которую вели аргентинские правоохранители.

22 февраля Clarín первой сообщила о раскрытии схемы наркотрафика. Как сообщалось, в подготовленной к отправке дипломатической почте обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов.

На другой день впервые появилась информация о задержании в России трех подозреваемых по делу. Тогда же – под инициалами А. К. – был впервые упомянут и Ковальчук. Сообщалось, что это бизнесмен несколько моложе 40 лет, живущий в Гамбурге.

В самой Аргентине по делу арестовали инспектора полиции Буэнос-Айреса Ивана Близнюка и механика Александра Чикало. На сайте почетного консульства России в городе Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес, они упомянуты соответственно как президент и вице-президент фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos en América Latina, исп. Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Сообщалось, что попытку переправки кокаина в Европу была организована Ковальчуком; ему помогали Близнюк и Чикало. В здание посольства наркотик доставил Абянов, работавший там бухгалтером.

Также отмечалось, что Аргентина была не единственной страной, в которой российское посольство использовалось как база наркотрафика. Как писала Infobae, есть подозрения, что по крайней мере с 2013 года наркотики переправлялись дипломатическими самолетами, вылетавшими из Уругвая.

Между тем The Telegraph передавала, что из Буэнос-Айреса в Москву кокаин привезли в дипломатической почте на самолете секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который в декабре 2017-го побывал в Буэнос-Айресе и подписал меморандум о сотрудничестве с президентом Аргентины Маурисио Макри.