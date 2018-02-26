Понедельник, 26 февраля 2018

Российские власти должны добиться наказания всех причастных к убийству Бориса Немцова, включая заказчиков и организаторов преступления. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном к третьей годовщине гибели политика.

“Немцов посвятил свою жизнь государственной службе и цели более свободной и процветающей России. Его память продолжает вдохновлять российский народ и многих других во всем мире на трудную, а иногда и опасную борьбу за справедливое, демократическое и подотчетное правительство”, – говорится в заявлении .

“Поскольку мы чтим память о жизни и работе Бориса Немцова, мы вновь призываем правительство России соблюдать свои обязательства по соблюдению и защите всеобщих прав человека, включая свободу выражения мнений, мирных собраний и свободу объединений”, – подчеркивают в Госдепартаменте.

7 февраля Городской совет Вашингтона окончательно утвердил законопроект о присвоении имени Бориса Немцова площади перед посольством России. Торжественное открытие пройдет в третью годовщину гибели политика.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года Московский окружной суд приговорил непосредственного исполнителя преступления Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, его сообщников Анзора Губашева – к 19, Шадида Губашева – к 16, Темирлана Эскерханова – к 14, Хамзата Бахаева – к 11 годам лишения свободы. Организатором убийства были названы скрывшийся от следствия Руслан Мухудинов и другие неустановленные лица.

Оппозиция возлагает ответственность за убийство на главу Чечни Рамзана Кадырова и командира роты батальона “Север” МВД Чечни Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал шофером, а также на их покровителей в Кремле.

25 февраля в России состоялись акции памяти Немцова. В Москве около 10 тысяч человек прошли по Бульварному кольцу от Пушкинской площади к проспекту Сахарова (

ВИДЕО). Они скандировали лозунги “Это наша страна!”, “Долой власть чекистов!”, “Россия без Путина!”, “Свободу политзаключенным!”. Во главе колонны несли баннер “Возмездие неизбежно! Не забудем, не простим!”.

В Петербурге организаторы после отказа в согласовании марша получили разрешение на митинг. Акция, состоявшаяся на площади Финляндского вокзала, собрала свыше 500 человек. В Нижнем Новгороде, где акция не была согласована, десятки человек выдвинулись по центральной улице города – Большой Покровской – к Кремлю. В Иркутске прошел пикет памяти Немцова, в Новосибирске – согласованное шествие по центральному Красному проспекту, собравшее свыше 100 участников. В Казани в митинге приняли участие около 70 человек.