Воскресенье, 25 февраля 2018

В дело сопредседателя челябинского отделения ПАРНАС и активиста экологического движения “Стоп ГОК” Гамиля Асатуллина добавлено новое обвинение. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Андрей Лепехин, представляющий интересы оппозиционера.

Ранее 43-летнему Асатуллину вменялась лишь часть 2 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам политической или идеологической ненависти, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающая до 7 лет колонии. Однако в окончательной редакции постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое по окончании расследования издал следователь по особо важным делам областного УМВД майор юстиции Александр Чепрасов, присутствует также часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 167 кодекса (покушение на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога; срок до 3 лет 9 месяцев).

В документе, заметил Лепехин, утверждается, будто деятельность “Стоп ГОК” “направлена на противодействие государственным органам”. “В свою очередь, мы заявили ходатайство о допросе Владимира Путина, – добавил юрист. – Хотим понять, почему он тогда поддержал в разговоре с гражданским активистом Василием Московцом эту деятельность”.

Имеется в виду звонок Путина Московцу, одному из лидеров “Стоп ГОКа”, сделанный поздно вечером 9 ноября 2017 года, в день визита в Челябинск. Путин заверил, что знает о недовольстве челябинцев постройкой горно-обогатительного комбината в поселке Томинский Сосновского района, пригороде областного центра. Когда же активист упомянул о преследовании экозащитников, глава государства пообещал распорядиться, “чтобы людей оставили в покое”.

Открытие Томинского ГОКа, указывают экоактивисты, серьезно ухудшит экологическую ситуацию в Челябинске. Акции протеста продолжаются уже несколько лет. Экозащитникам противостоят силовики.

Асатуллин был задержан оперативниками ФСБ и ЦПЭ при поддержке СОБРа в ночь на 11 сентября 2017-го на территории строящегося Томинского ГОКа. Согласно фабуле дела, активист вместе с еще одним гражданином проник на объект и поджег там штабель леса. 15 сентября Асатуллина отправили в СИЗО.

В тот же день, 15-го числа, был задержан второй подозреваемый – 35-летний Евгений Медведев из города Коркино, находящегося примерно в 15 километрах от Томинского ГОКа. Этот фигурант пошел на сделку с прокуратурой, дав показания, нужные для фабрикации дела, и был отпущен под подписку о невыезде.

Заявлялось, что на дороге в деревне Шумаки Коркинского района силовики обнаружили палки с гвоздями, мешающие проезду машин, а также два баннера с надписями “Вы все умрете” и “Верните деньги!”. Как утверждают полицейские, фигуранты дела намеревались представить поджог акцией протеста самих работников объекта.

Сам Асатуллин еще до ареста в результате угроз оперативников ЦПЭ отказался от услуг Лепехина и оговорил Московца, написав в объяснении, будто этот активист был инициатором поджога. В дальнейшем, однако, политзек дезавуировал эти свидетельства и подтвердил, что доверяет свою защиту Лепехину.

Показания на Московца дал и Медведев.

Адвокат Лепехин настаивает, что его клиента задержали в результате полицейской провокации. Известно, что Медведев многих членов “Стоп ГОКа” склонял к участию в акциях, подобных той, которую вменяют Асатуллину.

19 октября по делу прошли обыски у Московца и активиста “Стоп ГОКа” Сергея Белогорохова. Тем не менее Московец остается в статусе свидетеля по делу.

6 февраля нынешнего года Асатуллин был переведен под домашний арест. Следователь настаивал на продлении активисту срока содержания в СИЗО, однако прокурор ходатайство не поддержал, а судья занял сторону прокурора.

Буквально на другой день, 7-го числа, в квартире и на даче Асатуллина прошли обыски. В частности, полицейские осматривали компьютер активиста, пытаясь найти информацию о Томинском ГОКе и материалы, объявленные экстремистскими. “Пять месяцев ничего не искали, а как вышел – решили обыскать. Хотят просто запугать”, – прокомментировал 74.Ru действия силовиков адвокат Лепехин.

В день визита Путина, 9 ноября 2017-го, 14 активистов “Стоп ГОКа” встали в одиночные пикеты на пути следования его кортежа. Непосредственно перед прибытием главы государства в город силовики задержали всех протестующих и до вечере продержали в отделах полиции.

Активистке Ирине Молчановой при задержании в ответ на ее возмущение незаконными действиями силовиков заломали руки. Она подала жалобу в связи с необоснованным применением силы. 13 ноября стало известно, что против Молчановой открыто дело по статье 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).