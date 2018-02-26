Понедельник, 26 февраля 2018

Самолеты специального летного отряда “Россия” не использовались при контрольной доставке в Москву груза входе операции против наркоторговцев. Об этом заявила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

По словам Крыловой, “журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации – в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать”. Она обратила внимание, что на снимке “нет точного номера борта”. Пресс-секретарь призвала журналистов пользоваться “проверенной информацией из официальных источников”.

В понедельник вечером проект RussianPlanes, посвященный российской авиации, закрылся после того, как РБК сослался на него в публикации о том, ИЛ-96 специального летного отряда “Россия” с бортовым номером 96023 фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Видео с самолетом, в который грузят контрабанду, было опубликовано аргентинской жандармерией.

При этом владелец сайта заявил, что никто не требовал закрывать ресурс. Он пояснил, что информация на нем компилировалась с разных сайтов автоматически. “Никто от меня не требовал этого сделать, – отметил владелец сайта. – Возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить”

В понедельник российское посольство в Аргентине заявило, что сообщения о причастности его сотрудников к поставкам наркотиков не соответствуют действительности. Так в диппредставительстве прокомментировали публикацию живущего в Буэнос-Айресе профессора IE Business school Максима Миронова.

В посольстве отрицают утверждения Миронова о том, что кокаин невозможно было пронести в здание школы при представительстве без ведома руководителей службы безопасности. “Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании”, – отмечается в заявлении.

“Пассаж Миронова относительно того, что “для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета безопасности Н.П.Патрушев”, у тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее”, – подчеркнули в посольстве.

Также в диппредставительстве отрицают, что первыми о наличии наркотиков в помещениях посольства узнали аргентинские спецслужбы, а уже потом к расследованию подключились дипломаты. “Все было с точностью до наоборот, о чем заявила не только ненавистная автору поста российская сторона, но и наши аргентинские партнеры”, – говорится в заявлении.

В статье “Про аргентинский кокаин, или почему МИД врет?” Миронов утверждает, что с российской стороны основным партнером наркоторговцев был помощник посла по безопасности Олег Воробьев.”Его имя, например, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, хозяином груза “синьором К” – Андреем Ковальчуком”, – пишет Миронов.

“Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли, – отмечает Миронов со ссылкой на аргентинское издание Clarin. – Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, с кем Ковальчук поддерживал хорошие отношения”.

“Аргентинские спецслужбы, как и я, похоже, не очень верят в официальную версию МИД, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, российского государства, и история длилась много лет, – считает Миронов. – То есть это не отдельный случай, когда нашли брешь в одном посольстве, а системная история, координация которой уводит на самый верх”.

Между тем полиция Уругвая подключилась к расследованию схемы поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию, сообщает “Немецкая волна”. Подозрения появились после прослушивания разговоров одного из предполагаемых участников преступной группировки, который сообщил, что транспортировка наркотиков проходит через Уругвай.

22 февраля Clarin сообщила о раскрытии схемы наркотрафика. Как отмечалось, в подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов.

В декабре в России по этому делу арестовали бывшего бухгалтера посольства Али Абянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине по делу арестовали инспектора полиции Буэнос-Айреса Ивана Близнюка и механика Александра Чикало. На сайте почетного консульства России в городе Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес, они упомянуты соответственно как президент и вице-президент фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos en América Latina, исп. Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Сообщается также о заочном аресте Ковальчука. Соответствующее постановление было вынесено 18 января. Ковальчук объявлен в международный розыск.