Воскресенье, 25 февраля 2018

Петербуржец Дмитрий Лукьяненко, в декабре прошлого года взорвавший бомбу в супермаркете “Перекресток”, признан невменяемым. Об этом сообщает 78.Ru со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

31 января Фонтанка.Ру передавала, что арестованного направляют на стационарную экспертизу в психбольницу. Как раз к концу февраля обследование должно было завершиться.

Таким образом, теперь 35-летнему Лукьяненко грозит не заключение в колонию, а отправка на принудлечение. Продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела в суде заранее не определяется. Его сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.

Взрыв в “Перекрестке” на площади Калинина произошел вечером 27 декабря 2017 года. В камере хранения взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм тротила. Волной задело и одну из касс. Сообщалось, что на полу магазина были найдены шарики из подшипников.

Погибших не было, но 18 человек получили травмы. Сообщалось, что у одного из пострадавших тяжелое ранение в живот.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом). За такое преступление кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

Однако координацией расследования занялся Национальный антитеррористический комитет. Кроме того, Владимир Путин назвал инцидент терактом. Он добавил, что поручил ФСБ при задержании подозреваемых “действовать строго в рамках закона”, однако, если от подозреваемых будет исходить угроза жизни силовиков, их следует “ликвидировать”.

После этого дело было переквалифицировано на статью 205 УК (теракт).

30 декабря Лукьяненко был задержан. Прокремлевские СМИ утверждали, что подозреваемый “причисляет себя к националистическому оккультному движению “Нью эйдж” и употребляет наркотики. В действительности термин “нью-эйдж” (англ. New Age – новая эра) используется как название именно мистических течений, но не националистических движений. Больше того, многие последователи нью-эйдж прямо отвергают национализм.

Также сообщалось, что ранее Лукьяненко уже был судим по делу о незаконном обороте наркотиков.

Вечером того же дня Калининский райсуд Петербурга отправил задержанного в СИЗО. 31 декабря Лукьяненко предъявили обвинение.

Фигурант подтвердил, что совершил взрыв, однако с квалификацией своих действий как теракта не согласился. Он пояснил, что хотел привлечь внимание к деятельности расположенного неподалеку от “Перекрестка” учебного центра “Дэир” (“Дальнейшее энергоинформационное развитие”). “Это как бы секта экстрасенсов, – пояснял Лукьяненко. – Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил ее и оставил две флэшки, которые находятся в этом магазине”.

Флэшки нашли. На них оказались чертеж бомбы и несвязный текст с угрозами по адресу “Дэира”.

СКР отмечал, что Лукьяненко с 19-летнего возраста наблюдался в психдиспансере.