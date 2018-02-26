Понедельник, 26 февраля 2018

Бизнес-подарки представляют собой особую форму взаимодействия в деловой сфере. Своему партнеру, клиенту или инвестору нельзя дарить обычные изделия, которые используются на стандартных праздниках. Однако нельзя оставлять без внимания круглую дату сотрудничества или день рождения. Перед вами становится непростая задача – сделать подарок солидному человеку, который будет не простой безделушкой, а действительно полезным изделием.

Нельзя не отметить вторую положительную сторону бизнес-подарков. На них вы сможете расположить свои контакты, корпоративную символику и логотипы. Это дополнительная реклама, и человек всегда будет видеть ваш номер телефона.

Общая информация

Бизнес-подарки – вопрос престижа. Поэтому рекомендуется покупать или заказывать таковые у проверенных поставщиков/производителей. Найти их доступно на сайте RIA.BIZ. Выгодно купить бизнес-подарки и премиум канцелярию можно здесь, предварительно изучив каждое предложение. Есть возможность заказать оптовые партии, тогда вы запасете изделия для всех мероприятий в течение года.

Все бизнес-подарки обладают некоторыми особенностями:

Должны быть дорогими и брендовыми. В противном случае у партнера, клиента или инвестора сложится негативное впечатление о вас. Лучше купить одну ручку вместо полноценного ежедневника, но качественную, маркированную. Наличие логотипа компании, окрас в корпоративных цветах. Вы дарите изделие не только для того, чтобы порадовать человека, но и напомнить о себе. Поэтому не стоит просто покупать блокнот или ежедневник. Лучше обратиться в полиграфическую компанию и нанести корпоративный логотип, указать основные номера организации. Поддержание имиджа. Не стоит экономить на подобной продукции. Откажитесь также от приобретения банальных сладостей или алкогольных напитков. Вам важно выразить свое уважение к партнеру или клиенту, а также подчеркнуть намеренность на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

При выборе подарка также рекомендуется руководствоваться предпочтениями человека, кому он предназначается. Если он не выпускает из рук телефон, то разумно будет приобрести портативное зарядное устройство. Если же человек старой закалки, то для него лучше подобрать качественный и большой ежедневник.

Категории бизнес-подарков

Деловые подарки можно условно разделить на три основные категории:

Промосувениры. Подходят коллегам младше вас по статусу. К ним относятся различные мелочи и недорогие офисные принадлежности с логотипами компании. Это могут быть брелоки, зажигалки, кружки или ручки. Также подобные изделия вполне подойдут в качестве бонуса для клиентов. Но их не рекомендуется дарить инвесторам или старшим по званию коллегам, если только без повода;

Полиграфия. Это ежедневники, блокноты, календари и прочие подобные товары. Обычно их используют в качестве дополнения к основному подарку. Но некоторые отдельные экземпляры, например, ежедневники в кожаной обложке, вполне солидно смотрятся и самостоятельно;

VIP-подарки. Это очень дорогая продукция, которая производится на заказ. К ней относят часы, картины, именные подарки. На них вам придется потратить очень много средств, но именно таковые изделия подходят для инвесторов, начальников и прочих людей, с которыми вы намерены работать дальше, постоянно улучшая качество взаимодействия.

Высокая стоимость VIP-подарков обусловлена также и тем, что они выполняются, как правило, для одного человека. Поэтому производителю нужно создать единственный экземпляр. И если он не поднимет стоимость, то потеряет прибыль.