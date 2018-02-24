Суббота, 24 февраля 2018

Совбез ООН в субботу вечером по Москве единогласно принял резолюцию о незамедлительном прекращении огня во всей Сирии на срок минимум 30 дней. Об этом сообщается на сайте Объединенных Наций.

Задача перемирия – обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию больных и раненых. “Сразу же после прекращения огня все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятственный и беспрерывный еженедельный доступ для гуманитарных колонн Организации Объединенных Наций и ее партнеров”, – говорится в документе.

СБ ООН потребовал от сторон конфликта снять осаду с городов и поселков оазиса Восточная Гута в пригороде Дамаска, лагеря палестинских беженцев Ярмук в черте сирийской столицы и шиитских поселков Эль-Фуа и Кефрая под Идлибом.

Действие перемирия не распространяется на военные операции против организаций, признанных террористическими. В их числе упоминаются “Исламское государство”, “Аль-Каида” и “Хайат тахрир эш-Шам” (до лета 2016 года – “Джабхат ан-нусра”).

Голосование за проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, началось в субботу на два часа позже намеченного времени. Ранее рассмотрение документа неоднократно срывала Россия. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя утверждал, будто так и не получил внятного ответа на то, как будет обеспечиваться режим прекращения огня.

23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон написали совместное письмо Владимиру Путину, призвав обеспечить российскую поддержку резолюции. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал действия России, а также Ирана бесчеловечной подлостью.

В начале нынешней недели войска сирийского диктатора Башара Асада нанесли по находящейся под контролем оппозиции Восточной Гуте артиллерийские и воздушные удары, жертвами которых стали от 100 до 200 мирных жителей. Всего в Восточной Гуте в осаде находятся 400 тысяч человек.