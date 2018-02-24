Суббота, 24 февраля 2018

Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и экс-премьер-министр Италии Романо Проди отрицают получение от американского политтехнолога Пола Манафорта денег за участие в поддержании имиджа режима Виктора Януковича на Украине. Об этом сообщает The New York Times.

В четверг спецпрокурор Минюста США по расследованию вмешательства России в американскую президентскую кампанию Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу новые обвинения. В них в частности упоминалась тайная выплата в 2012-2013 годах ушедшим на тот момент в отставку европейским чиновникам 2 миллионов евро за помощь в реализации своих схем.

Имена чиновников в документе не упоминались. В то же время отмечалось, что “бывший политик А”, возглавивший группу лоббистов, ранее занимал пост канцлера. В Европе всего две страны, в которых глава правительства именуется канцлером, – это Германия и Австрия.

Проди подтвердил, что вместе с Гузенбауэром вел работу, направленную на укрепление связей Украины с Евросоюзом и что получал деньги от бывшего австрийского канцлера. В то же время, добавил экс-премьер Италии, ему не известно, что это были деньги Манафорта. Получение выплат от Гузенбауэра Проди назвал результатом своих “нормальных личных отношений с ним”. “Говорю вам, что мне никогда не платили никакие лоббистские группы в Америке”, – подчеркнул бывший премьер.

В свою очередь, Гузенбауэр заявил, что не имеет отношения к лоббистской работе Манафорта на Украине. В то же время он признал, что, как и Проди, дважды встречался с американским политтехнологом и обсуждал Украину в беседах с политиками Европы и США.

“Я всегда считал, что Украине важно стать ближе к Европе, – заметил бывший канцлер. – Я общался с европейскими и американскими политиками, чтобы объяснить им это”.

Однако, добавил Гузенбауэр, он оставил эти усилия, когда у него сложилось “впечатление, что Украина движется в неверном направлении”.

Австрийский политик также признал, что получал вознаграждение за эту работу, однако не уточнил, кто именно платил ему деньги.

По данным лоббистской группы Mercury Public Affairs, с которой работал Манафорт, в июне 2013 года Гузенбауэр обсуждал украинский вопрос с несколькими членами Конгресса США. Проди, со своей стороны, подтверждал участие во встрече, причем инициатором ее называл бывшего австрийского канцлера.

Другая лоббистская фирма, связанная с Манафортом, – Podesta Group – сообщала, что с 2012 года организовывала встречи, касающиеся Украины, и их освещение в СМИ. В числе мероприятий упоминалась встреча с участием Гузенбауэра, Проди, экс-президента Польши Александра Квасьневского и бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Как утверждает Минюст США, группа бывших европейских политиков, вовлеченных Манафортом в лоббирование Януковича, имела неформальное название “Гапсбургская группа” – отсылка к династии Габсбургов, правившей Австро-Венгрией. Эта монархия включала как земли современной Австрии, так и части нынешних Италии, Украины и Польши. Проди, однако, заявляет, что никогда не слышал такого названия.