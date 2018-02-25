Воскресенье, 25 февраля 2018

Международный олимпийский комитет подтвердил запрет использования российского флага на церемонии закрытия игр в Пхёнчхане. О решении исполкома МОКа сообщается на сайте организации.

Как отмечается в публикации, запрет, введенный 5 декабря прошлого года, мог бы быть отменен, если бы российские спортсмены в ходе соревнований в Пхёнчхане соблюдали антидопинговые правила. Между тем два участника игр – керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева – были уличены в применении допинга.

Таким образом, на закрытии Олимпиады команда “Олимпийские спортсмены из России”, как и было решено 5 декабря, пройдет под нейтральным олимпийским флагом.

Относительно возобновления членства Олимпийского комитета России в МОКе отмечается, что вопрос может быть решен в пользу Москвы, лишь если антидопинговая служба не выявит новых фактов применения российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Между тем Интерфакс передает, что российская хоккейная команда завоевала золотую медаль Олимпиады, обыграв со счетом 4:3 команду Германии. Отмечается, что российские хоккеисты выиграли олимпийский хоккейный турнир впервые за 26 лет.