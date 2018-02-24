Суббота, 24 февраля 2018

Фигурант крымского дела “Таблиги джамаат” Арсен Кубединов 22 февраля был освобожден из симферопольского СИЗО-1 под подписку о невыезде. Как пишет в воскресенье “Крымская солидарность”, об этом на прошедшей днем раньше встрече активистов сообщил адвокат обвиняемого Джемиль Темишев.

Кубединов, говорится в публикации, не только признал вину, вменяемую ему самому, но и дал показания против других фигурантов дела.

“Крым.Реалии” накануне – также со ссылкой на Темишева – передавали совершенно иную информацию. Утверждалось, что Кубединов не освобожден под подписку, а переведен под домашний арест и при этом признательных показаний он не давал.

Верными представляются данные “Крымской солидарности”. В частности, освободить обвиняемого под подписку о невыезде правомочен сам следователь, тогда как для отправки под домашний арест, так же как и для заключения в СИЗО, необходима санкция суда. Однако о разбирательствах, касающихся выбора дальнейшей меры пресечения фигурантам дела, до сих пор не сообщалось. Таким образом, домашний арест Кубединову назначен быть не мог.

Между тем у трех других фигурантов дела срок меры пресечения – заключение в СИЗО у Рената Сулейманова и Талята Абдурахманова и домашний арест у Сейрана Мустафаева – истекает 27 февраля. Следовательно, не позже чем в понедельник должны состояться разбирательства об очередном продлении каждому из них ареста. На сайте подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя информация о назначении слушаний, однако, отсутствует.

Все четверо фигурантов были задержаны 2 октября 2017 года в разных местностях Крыма. 48-летний портной Сулейманов – житель поселка Молодежное Симферопольского района, Мустафаев – села Пионерское этого же района, 64-летний Абдурахманов – села Мельничное (Терекли-Шейх-Эли) Белогорского района; Кубединов, насколько позволяют заключить сообщения в интернете, живет в самом Симферополе.

Дело было открыто несколькими днями раньше, 29 сентября. Сулейманову – основному фигуранту – инкриминирована часть 1 статьи 282.2 российского УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии, остальным троим – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

3 октября Мустафаев был помещен под домашний арест. Отмечалось, что он единственный фигурант, интересы которого представлял защитник по назначению, – у других привлеченных по делу независимые адвокаты. Сулейманова, Абдурахманова и Кубединова тогда же отправили в СИЗО.

Сразу после задержания фигурантов в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, куда доставили подозреваемых, явился замглавы коллаборационистского крымского муфтията Айдер Исмаилов. Сообщалось, что муфтият по просьбе родственников одного из задержанных согласился помочь фигурантам дела, но лишь при условии, что те откажутся от “ангажированных” адвокатов и признают вину.

Известно также, что силовики тогда же убеждали каждого из задержанных “сотрудничать”, обещая за это более мягкую меру пресечения. Сулейманов вину не признал. В то же время и он, и Абдурахманов согласились дать показания.

Кроме того, у Сулейманова взяли образец голоса для фоноскопической экспертизы. “Значит, у следствия есть аудио- либо видеозапись, на которой Ренат присутствует, – очевидно, велась прослушка”, – сделал тогда вывод адвокат политзека Эдем Семедляев.