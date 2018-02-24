Суббота, 24 февраля 2018

Российские активисты Ольга Борисова и Александр Софеев были задержаны полицейскими в Керчи после прибытия в аннексированный Крым паромом с Кубани. Об этом со ссылкой на саму Борисову сообщает “Медиазона”.

Прямо на выходе с парома Борисову и Софеева встретили шестеро силовиков. Без каких бы то ни было объяснений активистов привезли в горотдел ФСБ.

Вскоре после 16 часов Борисова написала в своем твиттере, что у нее и Софеева изымают телефоны.

Однако часом позже обоих задержанных освободили после “беседы”. Как написала Борисова, силовики интересовались целью прибытия активистов в Крым, а также визитками, обнаруженными в ее паспорте: одна из них была визиткой некоего дипломата. Никаких бумаг задержанные не подписывали.

Приезд активистов в аннексированный Крым с точки зрения как украинского, так и международного права был незаконным. Они должны были оформить разрешения на посещение полуострова в Государственной миграционной службе Украины, а после получения таковых направиться в Крым через Херсонскую область.

6 августа прошлого года в Якутске Борисова и Софеев вместе с бывшей участницей Pussy Riot Марией Алехиной вывесили на мосту через озеро Сайсары растяжку с надписью “Free Sentsov” и зажгли дымовые шашки. Акция была проведена в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного к 20-летнему сроку по сфабрикованному делу о подготовке терактов в Крыму. В то время он содержался как раз в Якутске, в ИК-1 строгого режима.

Во время самой акции полиция на нее не отреагировала. Однако на другой день Алехина и Борисова были задержаны. В отделе на них сфабриковали протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста. После этого задержанных привезли в суд. Тем не менее судья вернул дела в полицию, указав, что в действиях Алехиной и Борисовой, как они изложены в протоколах, отсутствует состав правонарушения. После этого активисток отпустили.