Суббота, 24 февраля 2018

На марше памяти Немцова в Москве. Фото Дмитрия Борко для “Граней”

Согласованный марш памяти Бориса Немцова, прошедший в Москве в воскресенье, собрал около 10 тысяч человек. Такова оценка корреспондента “Граней”. “МБХ-медиа” до окончания акции писало о 7 с половиной тысячах участников.

Демонстранты проследовали по Бульварному кольцу от Пушкинской площади к проспекту Сахарова. Они скандировали лозунги “Это наша страна!”, “Долой власть чекистов!”, “Россия без Путина!”, “Свободу политзаключенным!”. Во главе колонны несли баннер “Возмездие неизбежно! Не забудем, не простим!”.

Председатель совета правозащитного центра “Мемориал” Александр Черкасов вышел с плакатами “Свободу Оюбу Титиеву”.

Между тем лидер черносотенного движения SERB Гоша Тарасевич явился на шествие с плакатом против Немцова.

Съемка Дмитрия Борко для “Граней”:

В числе пришедших на марш был Алексей Навальный. Часть демонстрантов отправилась вместе с ним шествием по тротуару Садового кольца, хотя этот маршрут мэрия организаторам не согласовывала.

Марш памяти Немцова: Алексей Навальный на Садовом кольце. Фото Дмитрия Борко для “Граней”

Еще часть протестующих по окончании шествия направилась на Большой Москворецкий мост, где был убит политик.

Фото Дмитрия Борко для “Граней”:

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По информации ОВД-Инфо, на акции были задержаны четверо.

Первый задержанный – Даниил Двинских. На марш он пришел с небольшим плакатом с надписью “Борись” и попросил у полицейских, выстроившихся у металлоискателей, пропустить его быстрее. В ответ силовики потребовали у молодого человека документы и придрались к тому, что паспорт у него будто бы мятый.

Вместе с Двинских в автозаке находился еще один гражданин. По словам активиста, это “провокатор, который ругался матом”.

Также были задержаны один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников (Комарницкий) и его помощник. Сообщается, что полицейские не пропустили на марш баннер националистов “Русский, проснись! Русский, борись!” и флаги с кельтским крестом. Ратникова и его помощника доставили в ОП “Тверской”.

Около 17 часов стало известно, что обоих националистов освободили из отдела без оформления протоколов, однако баннер “Русский, проснись! Русский, борись!” изъяли на экспертизу. Между тем Двинских был отпущен из этого же отдела сразу с двумя протоколами – по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.16 КоАП (умышленная порча паспорта).

Был ли в итоге доставлен в полицию четвертый задержанный, которого Двинских назвал провокатором, ОВД-Инфо не уточняет.

В Нижнем Новгороде, в отличие от Москвы, чиновники в согласовании марша отказали. Однако протестующие вышли на акцию вопреки запрету. Как передает региональное отделение “Яблока”, десятки человек выдвинулись по центральной улице города – Большой Покровской – к Кремлю.

В Петербурге организаторы после отказа в согласовании марша получили разрешение на митинг. Акция, состоявшаяся на площади Финляндского вокзала, собрала свыше 500 человек.

Митинг в Петербурге. Съемка “Граней”:

Как передавала “Радио Свобода” со ссылкой на координатора петербургского отделения “Открытой России” Андрея Пивоварова, мероприятие прошло без эксцессов. Между тем Фонтанка.Ру писала, что на выходе из дома были задержаны направлявшиеся на митинг активисты движения “Весна” Артем Гончаренко и Ярослав Путров.

Оппозиционеров доставили в ОП-76. У Путрова незаконно взяли отпечатки пальцев; также его вынудили сфотографироваться и расспрашивали о “Весне”. Затем он был освобожден без оформления протокола.

Между тем на Гончаренко сфабрикован протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге), предусматривающей до 30 суток ареста. Активиста оставили в отделе на ночь до суда. Поводом к преследованию послужил перформанс, проведенный Гончаренко 28 января, в день “забастовки избирателей”. Перед началом акции оперативники ЦПЭ пытались проникнуть в квартиру активиста. Тот заперся и в одном из окон установил огромную игрушечную утку, поместив рядом плакат “Полиция ждет нас”, а из другого окна выглянул сам с флагом своего движения.

В Иркутске прошел пикет памяти Немцова, в Новосибирске – согласованное шествие по центральному Красному проспекту, собравшее свыше 100 участников. В Казани был проведен митинг, в котором приняли участие около 70 человек.