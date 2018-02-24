Суббота, 24 февраля 2018

Жители Кизляра Магомед Сагитов и Магомедрасул Гаджиев арестованы в связи с расстрелом прихожан местной церкви Георгия Победоносца, который 18 февраля устроил исламист Халил Халилов. Об этом в пятницу сообщил “Дождь”.

Как Сагитов, так и Гаджиев были задержаны еще 19-го числа, на другой день после теракта. Однако последующие дни родственникам не удавалось выяснить их местонахождение.

Таисия Агупова, теща Сагитова, рассказала, что в понедельник к ней в дом явились 12 силовиков с двумя понятыми. По итогам обыска визитеры объявили, что нашли пакет с патронами, гранату и наркотики (между тем радикальные исламисты осуждают как употребление наркотиков, так и торговлю ими). После этого Сагитова задержали.

Как отметила Агупова, на вопрос ее зятя, связан ли обыск с терактом у церкви, оперативники ответили: “А то ты не знаешь. А он сказал, что вас знает”. “Я тоже удивилась: как же он сказал, что он знает, если его убили”, – добавила теща арестованного.

19-летний Гаджиев, как рассказала его мать Зугра Ихакова, в детстве один месяц учился в одном медресе с Халиловым, однако знаком с ним не был. При этом Гаджиев – инвалид по зрению. Один глаз у него вовсе не видит, а на втором отслоение сетчатки. Из-за болезни молодой человек редко выходил из дома.

Близкие обоих задержанных обратились к адвокату Анвару Асхабову. Тот вместе с семьями начал поиск Сагитова и Гаджиева, однако вплоть до вечера 22-го числа силовики утаивали информацию о судьбе кизлярцев. Так, в ОМВД по Кизлярскому району силовики сначала приняли у родителей Гаджиева передачу для сына и вынесли им его вещи, однако затем заявили, что в отделе его нет.

Вечером 22 февраля Сагитов и Гаджиев были арестованы. Асхабова допустили к защите лишь перед судебными заседаниями. Как можно заключить из слов адвоката, до этого силовики уже взяли у обоих задержанных признательные показания. “Оказывается, все эти документы адвокат по назначению подписал, хотя все были уведомлены, что есть адвокат по соглашению”, – заметил юрист.

Обвинения арестованным пока не предъявлены.

Днем 18 февраля 22-летний Халилов, вооруженный охотничьим ружьем и ножом, с криками “Аллаху акбар!” подбежал к церкви Георгия Победоносца, откуда по окончании службы выходили прихожане, и открыл по ним стрельбу. Четыре женщины погибли на месте; еще три прихожанки с тяжелыми ранениями попали в больницу, и одна из раненых умерла уже там.

Также Халилов открыл огонь по прибывшим к месту инцидента полицейским и росгвардейцам и ранил двух силовиков, прежде чем был убит сам.

Позже появилась информация, что перед атакой Халилов опубликовал в интернете видео с призывом к мусульманам “присоединиться к расправе”.

Во вторник в центре Цунтинского района Дагестана ауле Кидеро, где родился Халилов, был задержан 42-летний местный житель Али Алиев. Силовики, в том числе оперативники ЦПЭ, устроили у Алиева обыск, по итогам которого сообщили, что нашли патроны и гранату. При этом местные жители Сейпудин Магомедов и Шамиль Сиражудинов, привлеченные в качестве понятых, отказались подписывать протокол обыска, указав, что в дом их завели лишь после того, как было объявлено об обнаружении боеприпасов.

Сообщалось, что Алиеву вменяют статью 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Между тем односельчане заявляли, что не верят в виновность задержанного. Они выражали убеждение, что боеприпасы Алиеву подбросили, чтобы представить его сообщником Халилова. Племянник задержанного Малик Саидов отметил, что виновник расстрела прихожан еще в детстве уехал из Кидеро; в дальнейшем он жил в селе Рассвет Тарумовского района, примерно в 15 километрах к северу от Кизляра. По словам Саидова, Алиев даже не был знаком с Халиловым.

27 жителей Кидеро направили прокурору Цунтинского района Рашиду Исмаилову заявление с требованием вмешаться.

О дальнейшем развитии ситуации, насколько известно, не сообщалось.