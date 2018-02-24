Суббота, 24 февраля 2018

В Верховный суд Дагестана направлено дело жителя Ставрополья Рустама Исмаилова, который объявлен участником похода в Дагестан, предпринятого в августе 1999 года чеченскими войсками под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом в четверг сообщил центральный главк СКР.

Исмаилову вменены часть 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; от 12 лет до смертной казни). Делом занималось управление следственного ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Согласно фабуле дела, членом чеченского подразделения Исмаилов стал в середине июля 1999-го. Во время похода, продолжавшегося с 7 по 24 августа того же года, отряды численностью не меньше 1000 человек вступили в Ботлихском районе в бой с российскими войсками, заявляет СКР. В бою погибли 33 федерала, еще 34 получили ранения; не пострадали лишь пятеро.

В качестве потерпевших в деле фигурируют 72 российских военных или их близких родственника.

Признает ли вину сам Исмаилов, не уточняется.

Ранее, отмечает СКР, был возбужден уже целый ряд дел об участии в боях, проходивших в Ботлихском и Цумадинском районах во время похода войск Ичкерии в Дагестан. В 1999-2017 годах по этим делам были осуждены свыше 70 граждан. Они получили сроки от 3 до 15 лет.

Преследование еще семерых фигурантов, в том числе Басаева, прекращено за их смертью.

28 обвиняемых объявлены в федеральный и международный розыск.

Наконец, еще пять человек пока остаются под следствием.

Между тем если официальные сообщения о преследовании граждан, обвиняемых в участии в боях в чеченской станице Червленной осенью 1999 года и при ауле Улус-Керт в начале 2000-го появляются в последнее время регулярно, то о деле против предполагаемого участника похода в Дагестан, насколько известно, объявлено впервые по крайней мере за несколько лет.

31 марта 2017 года ГТРК “Ставрополье” передало со ссылкой на краевое УФСБ, что арестованы трое других предполагаемых участников похода в Дагестан: 40-летний Дамир Мухатдинов, 46-летний Руслан Аджибрагимов (Исса Чабан) и 45-летний Марат Даудов. Сообщалось, что они были солдатами отряда, известного как “Ногайский джамаат”. Информации об окончании следствия не поступало.

“Кавказский узел” отмечал, что гражданин по имени Марат Даутов в 2004 году был осужден к пяти годам строгого режима как член “Ногайского джамаата”.