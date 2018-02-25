Компартия Китая предложила позволить главе КНР править пожизненно
Центральный комитет Компартии Китая предложил отменить норму в конституции страны, запрещающую главе КНР оставаться на своем посту более двух сроков подряд. Об этом в воскресенье сообщило “Синьхуа”.
Как уточняет Би-Би-Си, поправки к конституции должны быть рассмотрены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) 5 марта. Пока текст законопроекта не опубликован. В понедельник в Пекине должно состояться закрытое заседание ЦК Компартии.
Председатель КНР избирается парламентом на 5 лет.
В случае одобрения инициативы КПК действующий председатель КНР Си Цзиньпин сможет сохранить должность после 2023 года – окончания своего второго срока правления.
В понедельник Си Цзиньпин заявил о важной роли китайского основного закона. “Никакая организация или личность не может преступить конституцию или закон”, – сказал лидер Китая.
На XIX съезде КПК, который прошел в Пекине в октябре 2017 года, в устав партии были включены “мысли Си Цзиньпина”. Ранее из прежних китайских лидеров в документе упоминались только основатель КНР Мао Цзэдун и отец китайских экономических реформ Дэн Сяопин.