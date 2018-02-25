Воскресенье, 25 февраля 2018

Центральный комитет Компартии Китая предложил отменить норму в конституции страны, запрещающую главе КНР оставаться на своем посту более двух сроков подряд. Об этом в воскресенье сообщило “Синьхуа”.

Как уточняет Би-Би-Си, поправки к конституции должны быть рассмотрены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) 5 марта. Пока текст законопроекта не опубликован. В понедельник в Пекине должно состояться закрытое заседание ЦК Компартии.

Председатель КНР избирается парламентом на 5 лет.

В случае одобрения инициативы КПК действующий председатель КНР Си Цзиньпин сможет сохранить должность после 2023 года – окончания своего второго срока правления.

В понедельник Си Цзиньпин заявил о важной роли китайского основного закона. “Никакая организация или личность не может преступить конституцию или закон”, – сказал лидер Китая.

На XIX съезде КПК, который прошел в Пекине в октябре 2017 года, в устав партии были включены “мысли Си Цзиньпина”. Ранее из прежних китайских лидеров в документе упоминались только основатель КНР Мао Цзэдун и отец китайских экономических реформ Дэн Сяопин.