Суббота, 24 февраля 2018

В Бахчисарае двое неизвестных напали на крымскотатарскую активистку Эльмаз Акимову, стоявшую у Ханского дворца в одиночном пикете с плакатом в защиту этого памятника от начатой оккупационными властями “реконструкции”. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Как можно заключить из публикации, сама 28-летняя активистка не пострадала, однако ее плакат с текстом “Руки прочь от Ханского дворца” разорвали.

Первым об инциденте написал на своей ФБ-странице адвокат Эмиль Курбединов, однако его информация была неточной. Он сообщал, что полицейские задержали Акимову, после того как на нее напали двое провокаторов.

Однако активисты Эскендер Люманов и Эмиль Зейдуллаев, прибыв в райотдел полиции, выяснили, что силовиков вызвали прохожие, когда увидели, что у пикетчицы отбирают плакат. Сама же Акимова не задержана, а по собственной инициативе явилась в отдел подать заявление на нападавших. Люманов и Зейдуллаев помогают активистке оформить бумагу.

Ханский дворец, или Хансарай (кр.-тат. Hansaray), – единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Комплекс построек Хансарая был возведен в XVI-XVIII веках турецкими, персидскими и итальянскими мастерами.

В ноябре 1917 года в Ханском дворце проходил Курултай крымских татар, объявивший о восстановлении национальной государственности и провозгласивший Крымскую Народную Республику. В ноябре 2013-го в Хансарае прошла инаугурация действующего состава Меджлиса крымскотатарского народа во главе с Рефатом Чубаровым.

С 2003 года Бахчисарайский историко-культурный заповедник вел работу для включения Ханского дворца в список Всемирного наследия, который ведет ЮНЕСКО. Однако в 2015-м, после аннексии Крыма, эта работа была свернута.

О “реконструкции” Ханского дворца стало известно в октябре прошлого года. Как заявлял глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, на реализацию проекта выделено свыше 1,5 миллиарда рублей.

Между тем “Крым.Реалии” передавали, что после демонтажа черепицы и старинных дубовых балок здания Большой ханской мечети фасад здания покрылся трещинами, а штукатурка обвалилась. Отмечалось, что ремонт проводят рабочие, не имеющие опыта реставрации зданий.

Активист Эдем Дудаков указывал, что ряд построек дворца уже утратил аутентичный вид. Демонтированные балки, отмечал он, частично распилили, а частично увезли; взамен же старинной черепицы фирма-подрядчик “Атта-групп” намерена уложить современную стилизованную, испанского производства.

Крымскотатарская общественность активно выступила против инициативы оккупантов. Резкие заявления сделали, в частности, председатель Меджлиса Чубаров, его заместитель Ильми Умеров, бывшая директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова (жена другого зампреда Меджлиса – Ахтема Чийгоза).

16 февраля нынешнего года стало известно, что Аблялимова подала в подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя иск к субподрядчику – местной фирме “Кирамет”. “В иске требуем прекратить “разборку” и провести комплексную судебную экспертизу с привлечением археологов, историков, строителей и культурологов, чтобы определить ущерб, который уже причинен, – рассказывал адвокат Николай Полозов, представляющий интересы истицы. – В качестве временной меры мы заявили о приостановлении всей этой деятельности до рассмотрения иска по существу”.

В тот же день сообщалось, что юрист Рустем Кямилев обратился в управление СКР по аннексированному Крыму с заявлением о преступлении. Юрист указал, что под видом реставрации памятника происходит его разрушение. В свою очередь, жена Кямилева, правозащитница Лиля Гемеджи, направила обращение Аксенову. Она потребовала подтвердить законность работ в Хансарае и обнародовать результаты историко-культурной экспертизы, которая должна была проводиться перед “реконструкцией”, а в случае обнаружения нарушений – соответствующим образом отреагировать.