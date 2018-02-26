Понедельник, 26 февраля 2018

МИД Латвии внес главу Чечни Рамзана Кадырова, главу СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора России Юрия Чайку в список лиц, которым запрещен въезд в страну по новому “закону Магнитского”, сообщает DELFI.

Всего в перечень вошли 49 россиян. Среди них также начальник правового управления Генпрокуратуры Олег Логунов и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого власти Великобритании подозревают в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

В декабре прошлого года США включили Кадырова в свой “список Магнитского”, запретив ему въезд в страну.

Сейм Латвии одобрил “закон Магнитского” 8 февраля. По новому закону въезд в страну может быть запрещен иностранцам, причастным к нарушениям прав человека, крупномасштабной коррупции или отмыванию денег.

Аналогичные законы уже действуют в других странах Балтии странах: в ноябре прошлого года “закон Магнитского” был принят в Литве, а в декабре 2016-го – в Эстонии.

18 октября 2017 года в Канаде после получения формальной санкции от главы государства королевы Елизаветы II, вступил в силу “Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств”. 3 ноября Канада в соответствии с этим законом включила в санкционный список 30 россиян.

В апреле 2013 США ввели первые санкции а соответствии с “законом Магнитского”. Тогда в санкционный список были включены 18 человек. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы в американских банках заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается иметь деловые контакты с фигурантами списка. После этого список Магнитского неоднократно расширялся.