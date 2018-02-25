Воскресенье, 25 февраля 2018

Полиция Таиланда задержала “секс-тренера” Александра Кириллова (Алекса Лесли) за проведение незаконного тренинга в курортной Патайе, сообщает ТАСС.

Вместе с Лесли в тайскую тюрьму попала Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), вместе с которой на яхте олигарха Олега Дерипаски отдыхал вице-премьер Сергей Приходько, сообщает “Комсомольская правда”. Издание пишет, что Лесли был задержан в Патайе, а Рыбка – на острове Ко Ланта. В момент задержания они оба проводили финальное занятие десятидневного секс-семинара. Лесли транслировал происходящее в интернет, когда в помещение, где проводилось мероприятие, ворвалась полиция. “Гриша, звони в полицию!” – успел сказать Лесли на камеру. Газета приводит текст последнего сообщения в инстаграме Рыбки: “Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас в тайской тюрьме… Никаких обвинений не было предъявлено”. Однако последнее доступное сообщение в инстаграме оставлено день назад.

Алекс Лесли и Настя Рыбка арестован в Таиланде за секс-тренинг. https://t.co/nUJc3JcFkuДепортируют ли их в Россию и по какой статье им сфабрикуют уголовное дело? pic.twitter.com/W8LnvsA2EX

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 февраля 2018 г.

Всего в Патайе были задержаны 43 участника тренинга из России, уточняет The Nation. Участие в мероприятии стоило для каждого из них около 20 тысяч тайских батов (около 625 долларов). Полиция опросила и отпустила всех, оставив под стражей десятерых организаторов мероприятия. Их имена не называются. Троим задержанным вменяется нарушение миграционного законодательства Таиланда, еще троим – незаконное проникновение в страну, а остальным – нелегальная трудовая деятельность без оформления соответствующего разрешения. Задержанным грозят штрафы и депортация.

Пользователи соцсетей предполагают, что задержание Лесли и Рыбки может быть инсценировкой с целью привлечь внимание.

Рыбка и Лесли получили известность, став героями расследования Фонда борьбы с коррупцией о Приходько и Дерипаске, основанного на публикациях в открытых источниках. По мнению основателя ФБК Алексея Навального, отпуск чиновника на яхте олигарха – это форма взятки.