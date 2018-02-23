Пятница, 23 февраля 2018

Минфин США в ближайшие несколько недель введет новые санкции в отношении в отношении фигурантов “кремлевского списка”.. Об этом заявил глава ведомства Стивен Менушин на брифинге в Белом доме.

“Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить – этот процесс идет, – заявил Менушин. – Мы подготовили как открытый, так и секретный отчет. И, как я уже неоднократно говорил, мы работаем над санкциями в качестве продолжения этого”.

Кроме того, Минфин рассматривает вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, против которых выдвинуты обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. “Мы тесно сотрудничаем с ФБР по информации относительно недавнего иска, и, в случае необходимости, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе информации, которая у них есть”, – отметил Менушин.

Глава Минфина не исключил также введения ограничительных мер в связи с нарушениями санкций против КНДР. “Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними, и мы активно работаем с ними обеими”, – сказал Менушин. Он подчеркнул, что США “готовы вносить в черные списки российские суда” или суда других государств, если они нарушают санкции США и Совета Безопасности ООН.

“Позвольте мне прояснить: будь то российские суда, китайские, нам все равно, чьи это суда. Если у нас имеется разведданные, указывающие на то, что люди занимаются такими вещами, мы введем против них санкции”, – заявил глава Минфина.

Накануне США включили в санкционный список 27 транспортных и судоходных компаний, зарегистрированных в КНДР, Китае, Тайване, Сингапуре, Панаме, 28 судов под флагом КНДР и других стран, а также предприниматель из Тайваня. Все они причастны к торговле с КНДР в обход санкций.

В понедельник американский госсекретарь Рекс Тиллерсон завил, что США могут ввести персональные санкции против еще нескольких россиян. “Мы уже предприняли некоторые шаги, которые сократили российский военный экспорт. Также мы рассматриваем возможность введения дополнительных персональных санкций”, – заявил госсекретарь.

30 января Минфин США опубликовал “кремлевский список”, подготовленный в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” В перечень были включены 210 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

На следующий день Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.