Пятница, 23 февраля 2018

Голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном установлении временного гуманитарного перемирия в сирийской Восточной Гуте состоится в субботу в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатов.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Он предлагает ввести режим прекращения огня минимум на 30 дней, чтобы предоставить возможность для ввоза гуманитарной помощи, а также эвакуации мирных жителей.

Голосование было назначено на пятницу, однако неоднократно откладывалось из-за позиции российской делегации. Вечером в пятницу постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби сообщил, что основные противоречия связаны с пунктом проекта документа о параметрах перемирия. По его словам, между членами СБ “до сих пор нет консенсуса”, однако они “уже близки к нему”.

В четверг Россия внесла поправки в проект резолюции. Российски постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москве так и не дали внятного ответа на то, как будет обеспечиваться режим прекращения огня. “Предлагается ввести режим прекращения огня на всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия. Но вразумительного ответа так и не получили”, – сказал дипломат на заседании Соввеза.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон написали совместное письмо Владимиру Путину, сообщает Reuters. Они попросили его обеспечить российскую поддержку резолюции Совбеза ООН о перемирии в Восточной Гуте.

С критикой Москвы выступил президент США Дональд Трамп. “То, что Россия и Иран и сделали в Сирии в последнее время, – это гуманитарный позор”, – сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии, сообщает Bloomberg.

В начале этой недели войска сирийского диктатора Башара Асада нанесли по Восточной Гуте, контролируемого оппозицией пригороду Дасамка, артиллерийские и авиаудары, жертвами которых стали от 100 до 200 мирных жителей. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко встревожен эскалацией военных действий в районе Восточной Гуты. 400 тысяч ее жителей, оказавшиеся в осаде, становятся мишенью бомбардировок и обстрелов. Пять медицинских учреждений подверглись ударам с воздуха. Порядка 700 человек нуждаются в срочной эвакуации по медицинским показателям. Атаки правительственных войск на Восточную Гуту продолжались в течение всей этой недели.

“США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов, – сказала во вторник официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт – Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения”.