Пятница, 23 февраля 2018

Интерпол по запросу России включил в список разыскиваемых лиц публициста Сергея Крюкова, в январе 2015 года бежавшего из страны от преследования по делам об экстремизме. Розыскная карточка Крюкова опубликована на сайте международной полицейской организации.

“Узнал, что гэбисты все-таки загнали меня в базу Интерпол. Международная полиция, в нарушение своих же уставов, продолжает обслуживать ФСБ, хотя везде это опровергается”, – написал Крюков.

В России против Крюкова возбудили пять уголовных дел за антиимперские публикации в личном блоге “Россия – тюрьма народов”. Ему вменили часть 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), часть 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму) и часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды). Все дела были объединены в одно производство.

17 июня 2014 года ФСБ задержала Крюкова, а на другой день публициста арестовали. 18 декабря 2014-го, после истечения полугода в СИЗО – предельного срока содержания под стражей по вмененным политзеку обвинениям, – он был освобожден под подписку о невыезде. На 29 января 2015 года Засвияжский райсуд Ульяновска назначил первое заседание процесса, однако публицист, не дожидаясь начала разбирательства, бежал из страны. 27 февраля 2015-го судья Ирина Баринова приостановила процесс, сославшись на то, что “подсудимый скрылся”.

В 2010 году Крюков был оштрафован на 100 тысяч рублей по 282-й статье – также за публикации с критикой российской государственности и РПЦ. Выплачивать штраф публицист отказался по принципиальным соображениям. В сентября 2014-го, уже после ареста Крюкова, Засвияжский райсуд отклонил представление ФССП о замене ему штрафа другим видом наказания, сославшись на истечение срока давности по делу.

На Украине Крюков продолжил выступления против путинского режима. Он деятельный участник Международного комитета защиты Бориса Стомахина. Еще в 2014 году в России публицист открыл сайт “Спасти Бориса Стомахина”, где публиковал актуальную информацию о ситуации со своим единомышленником, находящимся в заключении. Крюков участвует и в акциях в поддержку других российских политзеков.

В июне 2016 года Крюков получил на Украине политическое убежище.

Российские власти неоднократно посылали запросы на розыск политических противников в генеральный секретариат Интерпола. Руководство организации обычно отклоняет такие запросы, ссылаясь на статью 3 ее устава, которая запрещает Интерполу вести политическую деятельность. Известны случаи выдачи России обвиняемых по “экстремистским” статьям, однако этим лицам вменялись также реальные уголовные преступленияе. В октябре Центральное бюро Интерпола рекомендовало странам-участницам международной полицейской организации игнорировать запросы о розыске из России, поданные в одностороннем порядке. Членов Интерпола предупредили о том, что Россия не может использовать организацию “для преследования собственных целей”.