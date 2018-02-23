Пятница, 23 февраля 2018

Американские биатлонисты будут бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 года в Тюмени. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на ФБ-странице Ассоциации биатлона США.

“Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить, – заявили в USBA. – Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Олимпиады в Сочи. – Ред.) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия”.

Позже в субботу о бойкоте тюменского этапа заявил глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза. По его словам, Чехия постоянно выступала против применения допинга российскими биатлонистами, и решение бойкотировать этап в Сибири является частью этой позиции. Еще в декабре отказались ехать в Тюмень канадские биатлонисты.

10 декабря прошлого года исполком IBU понизил статус Союза биатлонистов России до временного членства. Вопрос восстановления полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18 и при соблюдении ряда условий, в частности, снятия Международный олимпийским комитетом отстранения с Олимпийского комитета России. Кроме того, не должно быть новых нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами после 1 января 2017 года. При этом российские спортсмены сохранили право участвовать в соревнованиях под эгидой IBU. В январе сообщалось, что IBU по-прежнему рассматривает возможность проведения в марте 2018 года турниров в России, а окончательное решение будет принято на заседании во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

14 февраля IBU сообщил о решении исполкома организации оставить российские этапы международных соревнований по биатлону согласно запланированному календарю. Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске – 10-11 и 14-17 марта соответственно.

В декабре 2016 года на заседании IBU было принято решение об открытии официального расследования в отношении 29 российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, а также в отношении . СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени.