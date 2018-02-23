Пятница, 23 февраля 2018

Спортивный арбитражный суд признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте CAS. Спортсменка дисквалифицирована, ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане аннулированы.

Спортсменка, занявшая 12-е место в соревнованиях двоек, отказалась от вскрытия контрольной пробы. Сергеева согласилась с решением суда о временной дисквалификации, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

CAS продолжит разбирательство в отношении Сергеевой после окончания Игр. Сторонами будут Международная федерация бобслея и сама спортсменка. Она собирается добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации.

Накануне стало известно, что в сданной 18 февраля пробе Сергеевой обнаружен триметазидин. Препарат применяется при лечении и профилактике болезней сердца и входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 2014 года. Спортсменка утверждает, что препарат не принимала. Взятая у нее 13 февраля проба оказалась чистой.

В начале 2016 года в допинг-пробе Сергеевой был обнаружен мельдоний, незадолго до этого включенный в список запрещенных препаратов. Спортсменку отстранили от соревнований. Однако спустя полгода Сергееву оправдали. WADA признало, что при внесении в список срок вывода препарата из организма не был учтен.

18 февраля Международный олимпийский комитет уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России”, что керлингиста Александра Крушельницкого подозревают в применении мельдония. В понедельник CAS открыл против спортсмена дело.

В среду вечером Крушельницкий заявил, что отказывается от слушаний в CAS, считая, что их проведение в сложившихся обстоятельствах “бесполезно и бессмысленно”. “Я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил, – говорилось в заявлении спортсмена. – Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков”.

“Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг”, – заявил при этом Крушельницкий.

В четверг CAS, рассмотрев письменные материалы иска МОК и Международной федерации керлинга к Крушельницкому, аннулировал результаты спортсмена на играх, лишив его таким образом бронзовой медали. Соответственно аннулирован и результат напарницы Крушельницкого Анастасии Брызгаловой. Россиянина обязали немедленно покинуть Олимпийскую деревню в Пхёнчхане. Кроме того, Крушельницкий временно отстранен от участия во всех соревнованиях до окончания расследования в его отношении.