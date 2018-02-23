Пятница, 23 февраля 2018

Попытка поставки партии кокаина в Европу через российское посольство в Аргентине была не единственной операцией подобного рода. Об этом сообщает аргентинское издание Infobae со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

“Аргентина была не единственной страной, в которой была осуществлена такая операция: есть подозрения, что российские дипломатические самолеты, летающие из Уругвая, использовались для этого по крайней мере с 2013 года”, – отмечает издание.

По данным издания, попытка переправки почти 400 килограммов кокаина была организована германским бизнесменом российского происхождения, которого в аргентинских спецслужбах называют “сеньор К”. Ему помогали бывший инспектор полиции Буэнос-Айреса, выходец из семьи русских эмигрантов Иван Близнюк, а также его занкомый Александр Чикало. Кокаин на сумму более 50 миллионов долларов доставил в здание посольства Али Абыянов, работавший там бухгалтером.

Операция против наркокурьеров получила название “12 Queens”, она проводилась и в России, и в Аргентине. Как отмечает издание, контрольная поставка в рамках этого дела была осуществлена с помощью российского “государственного” самолета.

По данным The Telegraph, кокаин перевезли в Москву в составе диппочты на самолете главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В декабре прошлого года он находился с визитом в Буэнос-Айресе, где подписал меморандум о сотрудничестве с аргентинским президентом Маурисио Макри.

Издание Clarin сообщает, что в России задержали Абыянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине были задержаны Близнюк и Чикало. “Сеньора К” объявили в розыск по линии Интерпола.

Между тем в пятницу официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что каналы доставки диппочты не могли быть использованы для переправки наркотиков. “Хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства”, – подчеркнула Захарова.

“Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения”, – отметила представитель МИДа.

“Удивлены, как эта тема освещается “экспертами”, – некоторые из них договорились до того, что данный случай “бросает тень” на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала”, – заявила Захарова.

В четверг аргентинские СМИ сообщили о раскрытии схемы поставки наркотиков в Европу через российское посольство. В конце 2016 года посол сам обратился в Министерство безопасности Аргентины, после того как в подготовленной к отправке дипломатической почте нашли 12 посылок с кокаином.

Правоохранители обнаружили 389 кг наркотика, который был расфасован в 360 пакетов. Чтобы отследить, кому предназначалась поставка, наркотик заменили на муку, а к чемоданам прикрепили GPS-приемники. После прибытия груза в Россию были задержаны три человека. Еще двоих задержали в Аргентине. Шестой подозреваемый пока скрывается в Германии.