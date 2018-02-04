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Пара фраз

04.02.2018

Заманивая в застенок

В Россию вернулся скрывавшийся от правосудия в Великобритании бизнесмен Андрей Каковкин, первый из списка, составленного уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает сам бизнес-омбудсмен.

В России ростовского предпринимателя обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей, выданных в качестве займа, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. “Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности”, – отметил бизнес-омбудсмен. По его словам, чтобы разрешить это противоречие, Каковкину необходимо было вернуться в Россию. “Андрей одним из первых подал заявку в “лондонский список”, поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться”, – пишет Титов.

При въезде в страну предпринимателя немедленно задержали. “Пока Андрея Каковкина везли в полицию, его адвокаты сообщили мне о сложившейся ситуации, и мы приняли меры. Как результат, нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже, человек провел не в тюремной камере, а со своей семье, – отметил бизнес-омбудсмен. – “Список Титова” работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной – в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа”.

в декабре стало известно, что Титов готовит для президента Владимира Путина список российских предпринимателей, уехавших в Великобританию из-за возбужденных против них уголовных дел и желающих вернуться. По словам Титова, на бизнес-форуме в Лондоне он общался с российскими предпринимателями-эмигрантами. “Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России”, – сказал Титов. Эмигранты лишь не хотели попасть в СИЗО, и это является “наверное, их единственным грехом”, отметил бизнес-омбудсмен.

По словам омбудсмена, после анализа жалоб предпринимателей он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос “пофамильно”. Кроме того, Титов намерен ходатайствовать о прекращении розыска предпринимателей-эмигрантов, а также разрешить им вернуться в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба. При этом, по мнению Титова, многие из бизнесменов-эмиргантов “вряд ли что-то нарушили”.

4 февраля Титов передал Путину список из 16 бизнесменов, желающих вернуться в Россию из Великобритании при определенных условиях. 7 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что список бизнес-омбудсмена в Кремль поступил и будет изучен “во взаимодействии с силовыми структурами”.