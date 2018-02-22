Четверг, 22 февраля 2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, рассмотрев иск Международного олимпийского комитета и Международной федерации керлинга к россиянину Александру Крушельницкому, уличенному в применении мельдония на Олимпиаде в Пхёнчхане, аннулировал результаты спортсмена на играх, лишив его таким образом бронзовой медали. Решение опубликовано на сайте суда.

Соответственно аннулирован и результат напарницы Крушельницкого Анастасии Брызгаловой.

Россиянина обязали немедленно покинуть Олимпийскую деревню в Пхёнчхане.

Кроме того, Крушельницкий временно отстранен от участия во всех соревнованиях до окончания начатого в его отношении расследования.

О применении Крушельницким мельдония МОК сообщил команде “Олимпийские спортсмены из России” в воскресенье. На другой день CAS принял иск, поданный к спортсмену. 20 февраля Олимпийский комитет России подтвердил присутствие мельдония в допинг-пробе керлингиста.

В среду вечером Крушельницкий сообщил, что отказывается от слушаний в CAS. “Я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил, – говорилось в заявлении спортсмена. – Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков”.

Поэтому, заключил спортсмен, проведение слушаний в арбитраже “бесполезно и бессмысленно”.

В то же время в заявлении утверждалось: “Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг”.

В четверг утром CAS объявил об отмене слушаний, сославшись на заявления как Крушельницкого, так и истцов. Сообщалось, что решение будет вынесено по итогам изучения письменных материалов.