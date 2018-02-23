Пятница, 23 февраля 2018

Москва заранее готовила атаку наемников частной военной компании Вагнера на курдов в Сирии. Это следует из отчетов американской разведки о прослушке переговоров петербургского олигарха Евгения Пригожина, владеющего ЧВК, с высокопоставленными российскими и сирийскими чиновниками, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, 24 января Пригожин сказал сирийскому собеседнику, что получил от неназванного российского министра разрешение провести в ближневосточной стране в феврале некую “молниеносную и решительную” операцию. 30-го числа олигарх сообщил некоему чиновнику из Сирии, что у него есть “хороший сюрприз” для диктатора Башара Асада, о котором тот узнает между 6 и 9 февраля.

Олигарх беседовал в том числе с сирийским министром по делам президентского дворца Мансуром Аззамом, утверждает издание.

Также, говорится в публикации, Пригожин обсуждал готовящуюся атаку с руководителями администрации президента России – главой АП Антоном Вайно и его замом Владимиром Островитенко. Как утверждается, олигарх вел переговоры с ними вплоть до 5 февраля, а затем возобновил их 8-го числа, на следующий день после гибели российских наемников. Содержание этих переговоров неизвестно.

Власти США отрицали, что владели информацией о нахождении в зоне авиаудара российских наемников. “У меня нет никаких сообщений о том, что в числе жертв были некоторые россияне, военнослужащие, не являющиеся гражданами Российской Федерации или российские наемники”, – заявил 14 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис. Генерал-лейтенант американских ВВС Джеффри Харриган утверждал, что войска Асада были атакованы “в порядке самообороны” и Пентагон не выяснял, кто именно погиб в результате удара.

7 февраля в мухафазе Дейр-эз-Зор войска сирийской коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по наступающим колоннам, в которых были сотрудники росиийских частных военных компаний, в том числе ЧВК Вагнера. Атака велась на нефтегазовые месторождения, находящиеся под контролем сирийских курдов.

По данным из разных источников, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Российский МИД признал гибель россиян в результате американского удара и наличие “нескольких десятков” раненых. Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис заявил, что под американским ударом 7 февраля погибли 334 россиянина: 217 человек из пятого штурмового отряда ЧВК “Вагнера”, 10 человек из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда “Весна” и 13 человек из артиллерийского дивизиона.