Четверг, 22 февраля 2018

Росфинмониторинг включил студента-юриста из Красноярска Алексея Свердлова, обвиняемого по “экстремистской” 282-й статье УК за репосты мемов в соцсети “Вконтакте”, в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитный проект “Открытой России”.

Оба банковских счета студента были заблокированы. Он включен в перечень Росфинмониторинга под номером 6105.

Свердлову вменяют часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, происхождения, религии, принадлежности к социальным группам, идеологии и принадлежности к профессии; от 2 до 5 лет колонии). Ему инкриминируют репосты изображений-мемов, которые студент с апреля 2014 года по август 2016-го копировал на свою ВК-страницу из различных сообществ – в частности, MDK и “Орленок”. Также, по версии следствия, Свердлов оставил в сообществе “Я живу [В]Красноярске” комментарий, в котором неодобрительно высказался про “чурок, которые зарабатывают деньги здесь, а затем террористов спонсируют”.

В постановлении о возбуждении дела, которое студенту показали 13 октября 2017 года, фигурировали 12 изображений, в которых нашли “экстремизм” эксперты местного педагогического вуза: в частности, рисунок медведя в кепке с ножом, подписанный “русская природа”, который, по версии обвинения, “унижает честь и достоинство русского человека”, фотография мусульманок в парандже, едящих спагетти – размещая ее, говорится в деле, Свердлов якобы “пытался оскорбить и унизить мусульман”, а также мем с американским актером Уиллом Смитом.

14 февраля СКР отправил изображения из дела на экспертизу. Количество публикаций с ВК-страницы Свердлова в нем увеличилось до 61: в частности, следователи дополнительно усмотрели “экстремизм” в изображении героев мультфильма “Телепузики” со свастикой, коллаже с Адольфом Гитлером на фоне Пизанской башни и фотографии, на которой двоим полицейским, стоящим спиной, показывают жест в виде вытянутого среднего пальца. Также в дело включили демотиватор с фотографиями Иосифа Сталина и итальянского диктатора Бенито Муссолини, подписанными: “Фашизм – самая страшная идеология XX века”. Кроме того, студенту вменили публикацию коллажа на картину Ильи Репина “Не ждали”, на котором в квартиру врываются люди в балаклавах с автоматами и собакой. “Дорепостился”, – подписан рисунок.

22-летнего уроженца Братска Иркутской области Свердлова в июле 2017 года возле его дома задержали сотрудники ФСБ и доставили в местное управление спецслужбы. Студенту показали распечатку изображений с его ВК-страницы и предложили “помогать” ФСБ, пообещав взамен “закрыть глаза” на сделанные им публикации. Студент ответил отказом, после чего ему предложили “подумать и перезвонить” и отпустили. В дальнейшем он с ФСБ не связывался.

В октябре Свердлова вызвали в СКР и ознакомили с постановлением о возбуждении дела. Первоначально оно находилось в производстве следователя, под руководством которого студент проходил практику в ведомстве на втором курсе. Затем дело передали следователю отдела СКР по центральному району Красноярска Веремеенко.