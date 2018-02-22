Четверг, 22 февраля 2018

Компания “Яндекс” отказалась удалить по требованию Роскомнадзора канал заблокированного издания Михаила Ходорковского “МБХ-медиа” в своем сервисе “Яндекс.Дзен”, сообщает “Дождь” со ссылкой на пресс-службу компании.

В “Яндексе” настаивают, что по закону не обязаны реагировать на требования цензурного ведомства – они касаются только самих владельцев канала. “Обратите внимание: закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. Мы должны были уведомить владельца канала – мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим”, – подчеркивают в компании.

Согласно статье 15.1 закона об информации, Роскомнадзор сначала в течение суток требует от владельца удалить запрещенный контент, а в случае отказа требует того же от хостинг-провайдера сайта. Если требование не выполняется, сайт должны заблокировать операторы связи. В случае с блокировкой сайтов Ходорковского (как и в случае с блокировкой “Граней” в 2014 году) Роскомнадзор не предупредил владельца ресурса и не указал, какой контент вызвал претензии.

Накануне “МБХ-Медиа” сообщило, что “Яндекс” получил уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить канал в “Дзене”. Чиновники сослались на требование Генпрокуратуры, вынесенное по “закону Лугового”. В противном случае цензурное ведомство пригрозило заблокировать весь сервис.

В пятницу кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на поддомене сайта ее предвыборного штаба создано зеркало ресурса Ходорковского. “Блокировка сайта “МБХ-медиа” – это вопиющие беззаконие даже по меркам нынешних российских антиконституционных законов, грубо попирающих свободу слова”, – отметила телеведущая.

В среду Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт “МБХ-медиа”. Ресурс был создан в декабре прошлого года редакцией “Открытой России” взамен ранее заблокированного сайта движения.

Cайты ОР и “Открытого университета” были внесены в реестр Роскомнадзора 12 декабря 2017-го вместе с персональным сайтом бывшего олигарха Ходорковский.Ру.

Блокировка сайтов “нежелательных” НПО предусмотрена поправками в “закон Лугового”, принятыми в ноябре. При этом российская организация с названием “Открытая Россия” в список “нежелательных” включена не была – таковыми объявили лишь две одноименные структуры, зарегистрированные в Великобритании.

“Грани” были в числе первых изданий, заблокированных по “закону Лугового”. Доступ к ресурсу закрыли 13 марта 2014 года, накануне аннексии Крыма. Как утверждали чиновники, “совокупность контента” сайта якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Прежде чем для российских пользователей было создано “неблокируемое” зеркало https://grani-ru-org.appspot.com/, РКН внес в реестр запрещенных ресурсов больше 700 зеркал нашего сайта.